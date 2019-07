Sila Sahin: So schwer war ihr Neugeborenes!

Dienstag, 9. Juli 2019 19:29 Uhr

Ex-GZSZ-Star Sila Sahin (33) meldet sich auf Instagram zurück und verrät, wie viele Kilos ihr Neugeborenes bei der Geburt vor genau zwei Wochen auf die Waage brachte.

Für einige Tage war es plötzlich ganz ruhig um die frischgebackene Zweifach-Mama Sila Sahin. Ihre Fans begannen sich schon um ihre Gesundheit und die ihres Kindes zu sorgen. Jetzt meldet sich die Gute Zeiten Schlechte Zeiten-Schauspielerin zurück und gab Entwarnung. Zum süßen Familienfoto schrieb sie:

„Es war die Letzten Tage ruhig auf meinem Account …stimmt , aber wie ihr wisst habe ich ja erst vor kurzem entbunden, danach brauchte ich mal eine Pause zum Erholen Die Geburt hat mich ganz schön geschafft. Ich habe auf natürlichen Weg entbunden und jede Mama weiß, die genauso entbunden hat, wie erschöpft man danach einfach ist. Und jetzt genießen wir erstmal unsere gemeinsame Kuschelzeit im Wochenbett. Ich hoffe ihr habt dafür Verständnis , dass ich derzeit mal etwas kürzer trete.“



Schwere Geburt

Silas Fans zeigen in den Kommentaren volles Verständnis für die Internet-Auszeit. Vor allem weil die Geburt anscheinend nicht leicht für den zierlichen Soap-Star war. In ihrem Post verriet sie auch das stolze Gewicht ihres zweiten Sohnes und der war alles andere als ein Fliegengewicht: „Naja am Ende war der Kleine Held 4.200 und das war not so easy sag ich Euch.“

Definitiv – 4,2 Kilo sind bei einer natürlichen Geburt eine echte Ansage. Umso schöner, dass es dem kleinen Wonneproppen und seiner Mama gut geht.

Quelle: instagram.com

Übrigens: De Name des Neuzuganges bleibt weiter geheim. Und: In einem Instagram-Livestream ihres Serien-Kollegen Marc Dumitru verriet Sila Sahin unterdessen, dass es ihr fussballspielender Göttergatte Samuel Radlinger gerade noch so in den Kreißsaal geschafft hatte: „Er war kurz vor knapp da.“