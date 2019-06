Sila Sahin zeigt riesige Baby-Kugel kurz vor der Geburt

Sonntag, 9. Juni 2019 10:22 Uhr

Serienstar Sila Sahin postete kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes ein sexy Foto mit Babybauch.

Die ehemalige ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘-Darstellerin, die gerade einmal vor weniger als einem Jahr zum ersten Mal Mutter eines kleinen Sohnes wurde, scheint kurz davor zu stehen, auch ihr zweites Kind zur Welt zu bringen. Das beweist zumindest ein Foto, das die 33-Jährige nun auf ihrem offiziellen Instagram-Account postete und das sie in einem Berliner Spa zeigt – mit kugelrundem Babybauch! In einem roten Bikini und mit praller Kugel präsentiert sich die brünette Schönheit ganz gelassen auf dem Schnappschuss, aber der Schein trügt, denn in ihrem Post gesteht Sila auch, dass während der Schwangerschaft nicht immer alles rosig verläuft.

Quelle: instagram.com

Sohn knapp ein Jahr alt

Sie schreibt: „Der letzte Monat… Ich fühle mich oft träge und ganz oft sehr müde. Lange stehen, lange gehen und auf dem Rücken liegen ist im Moment schwer. Manchmal gelingt es besser und manchmal gar nicht.“ Sahin versucht zwar, sich ausgiebige Ruhezeiten zu gönnen, allerdings wird ihr knapp einjähriger kleiner Schatz Elija da wohl öfter mal dazwischen funken. Wir wünschen der werdenden Zweifach-Mama erstmal viel Ruhe und alles, alles Gute!

Derzeit ist sie dienstags (außer am 11. Juni) in der TL-Serie ‚Nachtschwestern‘ zu sehen.