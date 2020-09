15.09.2020 16:45 Uhr

„Silvester Show mit Jörg Pilawa“ findet auch im Corona-Jahr 2020 statt

TV-Zuschauer können sich auf einen Jahreswechsel mit Stars und Hits freuen. Im Ersten wird auch 2020 die "Silvester Show mit Jörg Pilawa" gezeigt.

Der Jahreswechsel ist noch über drei Monate entfernt, der Bayerische Rundfunk macht aber schon jetzt Nägel mit Köpfen. Einmal mehr setzt man am 31. Dezember ab 20:15 Uhr auf die „Silvester Show mit Jörg Pilawa“ im Ersten, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Durch das Programm wird neben TV-Moderator Jörg Pilawa (55) ebenfalls erneut die Schweizer Musikerin Francine Jordi (43) führen.

Worauf sich die Zuschauer freuen können? Die an der Eurovisions-Silvestershow beteiligten Sender, BR, ORF und SRF, versprechen „beste Unterhaltung mit Stars und Hits“. Wie die Nachrichtenagentur spot on news auf Anfrage erfuhr, könnten weitere Details zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verkündet werden. Demnach bleibt abzuwarten, ob das TV-Event wie im vergangenen Jahr in der Baden-Arena in der Messe Offenburg mit Publikum aufgezeichnet wird.

(cos/spot)