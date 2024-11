Von Stadt bis Strand Silvester-Trip: Hier lässt sich der Jahreswechsel gut feiern

Silvester lässt sich gut nutzen, um das Fernweh zu befriedigen. (hub/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 21:00 Uhr

Von Stadt bis Strand: Wer Lust auf einen Tapetenwechsel an Silvester hat, sollte einen Trip zu diesen Orten in Erwägung ziehen.

Wer Silvester neue Orte und Leute sehen möchte, sollte in die Ferne schweifen. Hier finden Menschen mit Reiselust ein paar Tipps für ein Abenteuer außerhalb der eigenen vier Wände – an diesen Orten lässt sich der Jahreswechsel besonders schön feiern.

Städtetrips

Ein Klassiker unter den Silvesterreisen ist der Städtetrip. In den Metropolen ist zum Jahreswechsel meist einiges geboten, manche Partys sind legendär. Im australischen Sydney gibt es etwa eine große Show, die zu den berühmtesten der Welt gehört. Jedes Jahr sehen sich Millionen das spektakuläre Feuerwerk rund um die Harbour Bridge und das Opera House an.

Zu den legendärsten Silvesterpartys weltweit zählt auch die in New York City. Zur Tradition gehört es, den "Times Square Ball", der alljährlich auf dem Dach des New Yorker Wolkenkratzers One Times Square 43 Meter an einer Stange herabgelassen wird, zu beobachten.

Gefeiert werden kann aber auch abseits dieser Mega-Partys – und etwas näher. Wer Städtetrips bevorzugt, kann es sich beispielsweise in Portugal über den Jahreswechsel gutgehen lassen. In der Hauptstadt Lissabon warten angenehme Temperaturen sowie viele Sehenswürdigkeiten und Party-Locations. Oder wie wäre es mit Porto? Vor dem Rathaus wird gemeinsam der Countdown zum neuen Jahr herabgezählt. Anschließend geht die Party weiter bei Konzerten, in Restaurants oder Bars.

Amsterdam ist ebenfalls ein guter Ort, um das neue Jahr einzuläuten. Auf einigen öffentlichen Plätzen finden Partys statt, bei denen Besucher und Besucherinnen entspannt feiern können.

Für Pärchen gibt es in der tschechischen Hauptstadt Prag romantische Stimmung, um gemeinsam ins neue Jahr zu rutschen. Von einem festlichen Abend bis hin zum Kneipenbummel, Flusskreuzfahrt, Freiluftkonzerten und natürlich Feuerwerk hat Prag jede Menge zu bieten.

Edinburgh ist rund um Weihnachten und Silvester ebenfalls eine Reise wert. Der Weihnachtsmarkt der Stadt zählt zu den besten im Vereinigten Königreich – und Silvester feiern die Menschen in Schottland besonders ausgelassen. Partys und Konzerte gibt es bis zum 3. Januar hindurch.

Am Strand das neue Jahr einläuten

Feierwütige, die es eher in die Sonne zieht, kommen unter anderem in Mexiko auf ihre Kosten. Weiße Sandstrände und ein pulsierendes Nachtleben finden Partyhungrige in Cancun. Tagsüber im Meer baden und abends im Beachclub ins neue Jahr feiern, ist hier kein Problem.

Auch in Brasilien wird der Jahreswechsel mit großen Feierlichkeiten am Wasser begangen. Die Menschen, an Silvester traditionell in Weiß gekleidet, kommen an den Stränden von Rio de Janeiro zusammen, um dort Partys zu feiern und das Feuerwerk zu genießen.

Das indische Goa ist ebenfalls bekannt für seine Strände. Kein Wunder, dass einige der berühmtesten Strandpartys an Silvester hier stattfinden. Es ist dann gerade Tourismus-Hochsaison. Zusammen mit Einheimischen, die ans Meer strömen, läuten die Besucher das neue Jahr an den Beachbars ein.

Die portugiesische Insel Madeira bietet mit angenehmen Temperaturen das ganze Jahr hindurch beste Voraussetzungen für einen schönen Urlaub. Neben Outdoor-Sport-Fans zieht Madeira auch jedes Jahr Silvester-Touristen an. Am Abend des 31. Dezember gibt es in der Bucht der Hauptstadt Funchal eines der spektakulärsten Feuerwerke Europas.

Schneegenuss über den Jahreswechsel

Wer es Silvester lieber ruhiger mag, kann sich auch in die Berge zurückziehen. Egal ob im Wellnesshotel, einer einsamen Hütte, mit oder ohne sportliche Betätigung: Den Jahreswechsel umgeben von Schnee zu verbringen, lässt die Herzen vieler Naturfreunde höherschlagen. In Österreich und der Schweiz gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten, aber auch hierzulande kann man beispielsweise in den Berchtesgadener Alpen stimmungsvoll in das neue Jahr hineinfeiern.

Für Winter-Fans eignet sich darüber hinaus Island, um dort in besonderer Umgebung Silvester zu genießen. In der Hauptstadt Reykjavik kann man erst feiern und sich in den Tagen danach in einer heißen Quelle entspannen.

Val d'Isère ist eines der gefragtesten Skigebiete Frankreichs. Ein spektakuläres Feuerwerk läutet auch hier das neue Jahr für die Besucher des exklusiven Skiresorts ein.