13.01.2021 12:03 Uhr

Silvia Wollny lüftet Geheimnis zur Trennung und Fans sind stinksauer

Am Dienstagnachmittag überrasche Silvia Wollny mit einem emotionalen Trennungs-Post auf Instagram, sie gab nach acht Jahren ihre Trennung bekannt. Von wem, das verriet die elffache Mama nicht.

Die beliebte TV-Mama Silvia Wollny schockte bei Instagram mit einem Posting ihre Fans und gab eine Trennung bekannt. Laut ihren Worten, muss es eine dramatische Trennung gewesen sein.

„Es ist Zeit, getrennte Wege zu gehen“

Zu einem neuen Bild schrieb sie: „Ihr Lieben, ich muss euch leider etwas mitteilen und es fällt mir nicht leicht. 8 Jahre warst du an meiner Seite aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir getrennte Wege gehen.“

Und weiter: „Die Fehler der letzten Zeit kann ich leider nicht mehr tolerieren. Auf deinem weiteren Weg wünsche ich dir viel Glück, danke für die schöne Zeit. Bleibt bitte alle gesund.“

Wen meint Silvia?

Ihre Fans waren natürlich in großer Sorge, ob mit der Trennung etwa ihr Lebensgefährte Harald Elsenbast gemeint sein könnte. Doch andere Fans waren sich sicher, dass sie mit ihm erst seit 2014 liiert ist und das keine acht Jahre sind.

Silvia hüllte sich in Schweigen und verärgerte damit ihre Follower. Die fanden das Rätselraten gar nicht lustig und motzten in den Kommentaren: „Warum postet man sowas und sagt dann nicht klar was Sache ist?“ Einige vermuteten bereits, dass es sich um etwas belangloses handeln könnte, wie z.B. der Familienbus oder die Waschmaschine.

Es geht um ihr Smartphone

Und sie sollten recht behalten. Denn in einem kurzen Video auf RTL sieht man nun, wovon Silvia in ihrem Trennungs-Post spricht: Ihrem Handy! Das hat anscheinend nach acht langen Smartphone-Lebensjahren den Geist aufgegeben.

Sauert schlägt Silvia mit einem Hammer auf das Gerät. „Wer mich erreichen will, der merkt es, und soll mir ein Fax schicken oder klingeln“, erklärt sie. Somit wäre das Geheimnis gelüftet.

Fans sind stocksauer

Ihre Fans scheinen also Recht behalten zu haben, kein Wunder, das einige sehr verärgert sind und Silvia vorwerfen, sie würde nur nach Aufmerksamkeit lechzen.

„Ich denke mal dass ist nur ein Aufhänger für die neuen Folgen bzw. dass sie im Gespräch bleiben“ und ein anderer scheint wirklich sauer zu sein: „Also mal ehrlich Silvia, bis gestern warst du mir noch sympathisch. Aber mit dem Posting hast du eine Zuschauerin weniger.“ Das ging wohl nach hinten los…

Und wer es nach der ganzen Eigenwerbung von Silvia noch immer nicht bemerkt hat, heute Abend zeigt RTLZWEI eine neue Doppelfolge der „Wollnys“ um 20:15 Uhr.

