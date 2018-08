Silvia Wollny nimmt Tanzunterricht bei Benjamin Boyce

Dienstag, 28. August 2018 21:20 Uhr

Am Mittwochabend ist Showtime bei RTL 2 und bei den Wollnys! Die Arbeiten auf der Baustelle ruhen, denn Silvia und ihre Kinder werden für ein Musik-Event in Oberhausen angefragt. Das Familienoberhaupt soll als Special-Guest vor rund 3.500 Menschen auftreten. Für die elffache Mama ist das eine riesengroße Chance und ein langgehegter Traum geht damit für sie endlich in Erfüllung.

Silvia (derzeit noch im ‚Promi Big Brother‚-Haus) soll auf dem Stadtfest von Oberhausen vor tausenden Menschen auftreten und ist mächtig aufgeregt. Der Auftritt – der übrigens vor über einem Jahr über die Bühne ging – muss perfekt werden! Dafür hat sich Silvia Unterstützung aus der Familie ins Boot geholt. Ihre Töchter Loredana, Estefania und Sarafina sollen als Background-Tänzerinnen für ein besonderes Highlight auf der Bühne sorgen.

„Die haben das super gemacht“

In Sachen Choreographie können die drei allerdings noch reichlich Hilfe gebrauchen. Tanztraining bekommen die Mädels von keinem geringeren als Benjamin Boyce, der als ehemaliges Mitglied der Boyband „Caught in the Act“ große Erfolge feierte. Eine große Ehre für Mama Silvia und die Mädels. Wird es der schlagfertigen Elffach-Mutter beim Anblick von einem solch großen Publikum vielleicht zum ersten Mal die Sprache verschlagen?

Nach ihrem großen Auftritt geht es aufregend weiter, denn die jüngste Wollny-Tochter, Loredana, hat Geburtstag. Sie wird dreizehn Jahre alt und das soll gefeiert werden. Mama Silvia hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die ganze Familie feiert zusammen im Freizeitpark. Doch diese Idee kommt nicht bei allen gut an…

Benjamin Boyce erklärte zu der Tanzstunde: „Ich finde, die haben das echt super gemacht, was ich jetzt gesehen hab. Ob das auch funktioniert auf der Bühne mit der ganzen Ablenkung, ist immer schwer zu sagen. Weil es ist immer anders, wenn du direkt auf der Bühne bist.“

Silvia jammerte vor ihrem Auftritt: „Also ich muss ja schon sagen, ich bin tierisch aufgeregt. Ich bin schon am Zittern.“ Und Sylvana redete ihr gut zu: „Mama, du brauchst dir keine Sorgen machen, das wird bestimmt super. Wir feuern dich an!“ Doch die Matriarchin bleibt aufgeregt: „Ich muss hier ja jetzt einen auf lustig machen, obwohl ich Pudding in den Beinen hab. Aber wenn ich den drei Mädels jetzt meine Nervosität zukommen lasse, dann bleiben die hier unten stehen.“

Ausstrahlung der Doppelfolge am Mittwoch, 29. August 2018 um 20:15 Uhr bei RTL II