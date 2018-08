Silvia Wollny und die Wollersheim sind raus: Wie geht’s nun weiter?

Donnerstag, 23. August 2018 11:37 Uhr

Silvia Wollny musste das ‚Promi Big Brother‘-Haus wegen des Verdachts auf Gürtelrose verlassen (wir berichteten). Die 53-Jährige verließ auf Anraten ihres Arztes die Container-Show, nachdem man bei ihr möglicherweise eine ansteckende Gürtelrose festgestellt hatte.

Den ganzen Tag über hatte Silvia zu verstehen gegeben, dass es ihr nicht gut gehe, schlussendlich wurde sie von einem Ärzteteam untersucht und vorsichtshalber aus der Show gezogen. Nun verbringt die TV-Mutter ihre weitere Behandlungszeit in einem Hotel in Köln. Doch nicht nur das: Für Schwangere kann eine Gürtelrose schlimme Konsequenzen haben, weshalb auch Sophia Vegas ‚Promi Big Brother‘ vorerst verlassen musste, um sich ärztlich untersuchen zu lassen. Kontakt zur Außenwelt dürfen beide Kandidatinnen bei ihrer Quarantäne nicht haben, denn das Show-Aus muss nicht endgültig sein: Sollte sich der Verdacht auf Gürtelrose nicht bestätigen, können beide Frauen wieder zurück in den Container. Deswegen dürfen die beiden Frauen im Hotel auch keine Fernsehsender sehen oder im Internet herumsurfen, um vom Geschehen im Haus nicht beeinflusst zu werden.

Ärzte müssen entscheiden

SAT.1 erklärte gestern auf Twitter: „Wir haben (…) weitere Spezialisten hinzugezogen, die bis morgen feststellen werden, ob sich der erste Verdacht (…) bestätigt, oder ob sie wieder ins Haus einziehen kann. Dann wird natürlich auch Sophia wieder zurückkehren können.“

Zuvor hatte es Stress zwischen den beiden Blondinen gegeben, insbesondere nachdem Sophia ihre Schwangerschaft vor versammelter Mannschaft bekannt gemacht hatte. „Dass sie das Baby hier mit aufs Spiel setzt und auf einem kalten Boden schläft zum Beispiel, das macht mich richtig aggressiv“, beschwerte sich Silvia laut ‚VIP.de‘ beispielsweise. Ob die gemeinsame Krankheitspause die beiden Streithähne zusammenschweißt?