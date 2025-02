Oberhaupt der TV-Großfamilie Silvia Wollny wird 60: „Für mich ist es ein Tag wie jeder andere“

Silvia Wollny will sich an ihrem Geburtstag mit ihren Liebsten umgeben. (jom/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 06:30 Uhr

Silvia Wollny, Oberhaupt der bekannten TV-Großfamilie, feiert am 5. Februar ihren 60. Geburtstag. Im Interview verrät sie, was ihr an ihrem Ehrentag wichtig ist.

Silvia Wollny wird am 5. Februar 60 Jahre alt. Bereits seit 2011 werden sie und ihre Großfamilie für die Doku-Soap "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" (mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTLzwei) mit der Kamera begleitet. Im Interview erzählt Silvia Wollny, welches Erfolgsgeheimnis sie hinter dem Format sieht und welche Veränderungen die Sendung bereits begleitet hat. Zudem verrät die Elffach-Mutter, was sie ihren Kindern und Enkelkindern mit auf den Weg geben möchte und wie sie ihren runden Geburtstag verbringen wird.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 60. Geburtstag. Was haben Sie zu Ihrem großen Ehrentag geplant?

Silvia Wollny: Vielen Dank! Ehrlich gesagt, habe ich nichts Großes zu meinem runden Geburtstag geplant. Für mich ist es ein Tag wie jeder andere – aber wer weiß, vielleicht hat meine Familie ja eine Überraschung für mich organisiert? Am wichtigsten ist mir aber, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir am Herzen liegen.

Das heißt, Sie feiern mit der Familie?

Wollny: Ja, wenn überhaupt, dann im kleinen Kreis mit der Familie (lacht). Mir geht es weniger ums große Feiern, sondern eher darum, eine schöne Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen.

Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, was waren bis jetzt die schönsten und prägendsten Momente?

Wollny: Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, gab es so viele schöne und besondere Momente, – es ist schwer, einzelne herauszugreifen. Viele dieser Momente sind ja auch in unserer Sendung "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" zu sehen. Das größte Geschenk für mich sind aber meine Kinder und Enkelkinder.

Gibt es eine Sache, die Sie Ihren Kindern und Enkeln für ihr Leben mitgeben möchten?

Wollny: Ja, eine wichtige Sache, die ich meinen Kindern und Enkeln mitgeben möchte, ist, auf ihr Bauchgefühl zu hören und nicht jedem blind zu vertrauen. Worte sind schnell gesagt, aber es sind Taten, die wirklich zählen. Ich wünsche ihnen, dass sie Menschen um sich haben, die es ehrlich mit ihnen meinen – und dass sie immer die Stärke haben, ihren eigenen Weg zu gehen.

Man kennt Sie als starke Frau und Mutter. Gibt es trotzdem Momente, in denen auch Sie mal schwach sind?

Wollny: Ja, natürlich. Meine schwächsten Momente habe ich, wenn es meinen Kindern nicht gut geht – das geht mir direkt ans Herz. Als Mutter trägt man Sorgen immer mit, egal, wie alt die Kinder sind. Aber ich versuche, stark zu bleiben und für sie da zu sein.

Mittlerweile läuft Ihre Doku-Soap bei RTLzwei seit über einem Jahrzehnt. Aktuell ja wieder mit neuen Folgen mittwochs um 20:15 Uhr. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Wollny: Ich glaube, der Erfolg liegt darin, dass wir einfach wir selbst sind. Wir zeigen das echte Leben, mit all seinen Höhen und Tiefen. In einer großen Familie läuft nicht immer alles perfekt, aber mit Liebe und Zusammenhalt klappt es trotzdem. Und es ist uns wichtig zu zeigen, dass jeder seinen eigenen Weg geht und niemand über andere urteilen sollte. Am Ende sind wir alle nur Menschen mit unseren eigenen Geschichten.

Seit vielen Jahren stehen Sie im Rampenlicht. Wie haben Sie sich verändert?

Wollny: Ehrlich gesagt, habe ich mich persönlich gar nicht so sehr verändert. Ich bin immer noch dieselbe Silvia, die ich früher war – mit den gleichen Werten und der gleichen Einstellung zum Leben. Natürlich hat sich unser Familienleben weiterentwickelt: Die Kinder sind erwachsen geworden, einige haben selbst Familien gegründet und übernehmen jetzt die Rolle als Mama. Es ist schön zu sehen, wie sie ihren eigenen Weg gehen – so wie Estefania mit ihrer Musik. Das sind die Veränderungen, die das Leben mit sich bringt, und ich bin einfach stolz darauf, wie sich alle entwickeln.

Jetzt beginnt ein neues Lebensjahrzehnt für Sie. Was steht noch auf Ihrer To-Do-Liste?

Wollny: Oh, da steht noch einiges auf der To-Do-Liste. Das Leben bleibt spannend, und wir haben noch viele Pläne. Aber was genau passiert, das wird noch nicht verraten – lasst euch überraschen! Es kommen auf jeden Fall noch einige Highlights, auf die ihr euch bei den Wollnys freuen könnt.