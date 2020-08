16.08.2020 14:26 Uhr

Simon Cowell nach Rückenbruch wieder Zuhause

Bei Simon Cowell geht es bergauf: Laut Medienberichten konnte er nach seinem Rückenbruch und der anschließenden schweren Operation das Krankenhaus wieder verlassen.

Der Musikproduzent Simon Cowell (60) ist eine Woche nach seinem schweren Rückenbruch aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das berichtet das „People“-Magazin unter Berufung auf einen Freund des Erfinders der Castingshows „America’s Got Talent“ und „The X-Factor“. Cowell sei „sehr glücklich“ bei seiner Familie in seinem Haus in Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien und erhole sich von der Operation. Nach seinem Sturz mit einem E-Bike musste er sich einem fünfstündigen Eingriff unterziehen, Medienberichten zufolge soll er nur knapp einer Querschnittslähmung entkommen sein.

Ihm seien mehrere Metallplatten implantiert worden, zwei Tage nach der OP habe er aber wieder erste Schritte gehen können. Die Heilung würde „gut voranschreiten“, die Ärzte seien sehr zufrieden mit der Entwicklung von Cowell. Für die aktuelle Staffel von „America’s Got Talent“ wird Cowell derzeit von Sängerin Kelly Clarkson (38, „Meaning of Life“) vertreten. Wann er wieder einsteigen kann, ist bislang noch nicht bekannt.

(dr/spot)