Film Simon Pegg: ‚Angels in the Asylum‘-Dreharbeiten aufgrund finanzieller Engpässe auf Eis gelegt

Simon Pegg - June 2023 - Famous - Mission: Impossible Dead Reckoning Part One Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2025, 16:00 Uhr

Die Dreharbeiten zu dem neuen Film sind wegen finanzieller Engpässe auf unbestimmte Zeit unterbrochen worden.

Die Dreharbeiten zu Simon Peggs neuem Film ‚Angels in the Asylum‘ sind wegen finanzieller Engpässe auf unbestimmte Zeit unterbrochen worden.

Der Film, der auf wahren Begebenheiten basiert und von Frauen handelt, die in den 1930er Jahren inhaftiert wurden, da sie als Überträgerinnen von Typhus galten, wurde im Februar nach nur 15 Tagen der einmonatigen Dreharbeiten pausiert.

Für eine Wiederaufnahme der Dreharbeiten soll es bisher noch keine Pläne geben. Die Produzenten des Projekts, Rob Sorrenti, der bei dem Projekt zudem die Regie führt, und Heather Greenwood, bezeichneten die Situation als „verheerend“. Sie befinden sich aber in Gesprächen mit anderen Geldgebern, um das Projekt erneut zu beleben und seien „weiterhin entschlossen, eine Lösung zu finden“. Sie behaupteten, dass die Finanzierung des Films im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Verleiher Parkland Pictures gescheitert sei. John Cairns, der CEO des Unternehmens, erklärte jedoch gegenüber ‚Deadline‘, dass es keine Vereinbarung zur Finanzierung von ‚Angels in the Asylum‘ über die Tätigkeit als Vertriebsagent hinaus geben würde. Er behauptete zudem, dass die vorgeschlagene Steuergutschrift durch Parkland Film Capital noch nicht finalisiert worden sei und immer noch „eine sehr große Lücke“ im Budget bestehe.