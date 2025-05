Film Simon Pegg empfindet Ende von ‚Mission: Impossible‘ als bittersüß

Simon Pegg findet es „bittersüß“, dass ‚Mission: Impossible‘ endet.

Der 55-jährige Schauspieler hatte den I.M.F. (Impossible Mission Force)-Techniker Benji Dunn seit ‚Mission: Impossible III‘ aus dem Jahr 2006 verkörpert und hat nun zugegeben, dass es „seltsam“ ist, dass das Franchise mit ‚Mission: Impossible – The Final Reckoning‘ eingestellt wird.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte Pegg: „Es ist seltsam. Es ist bittersüß, so kann ich es am besten beschreiben. Es war so eine Reise. Es war so eine erstaunliche Erfahrung. Ich bin dankbar, und ich bin traurig, und ich freue mich, dass die Leute diesen Film sehen. Ich meine, was für ein unglaublicher Abschluss.“ Der ‚Hot Fuzz‘-Star fügte hinzu, dass Regisseur Christopher McQuarrie, der die Serie seit ‚Mission: Impossible – Rogue Nation‘ aus dem Jahr 2015 geleitet hat, „so einen unglaublichen Job gemacht“ hat. Der Filmemacher habe auf dem aufgebaut, was vorher war, und die Geschichte von Ethan Hunt (Tom Cruise) immer wieder neu gestaltet. Pegg fuhr fort: „McQuarrie hat so einen unglaublichen Job gemacht, indem er alles, was vorher war, umarmt und in diesen Film einfließen lässt, als eine Art Höhepunkt aller Entscheidungen von Ethan. Ich glaube nicht, dass es einen besseren Weg geben könnte, zu enden.“

Über seine Lieblingsmomente aus der Serie verriet Pegg, dass er nie gedacht hätte, dass er in so vielen großen Actionsequenzen der ‚Mission: Impossible‘-Franchise involviert sein würde. Er sagte: „Ich bin mit einem Schnellboot die Seine hinaufgefahren, was so viel Spaß gemacht hat. Sie haben die Seine quasi für mich geschlossen. Es gibt viel Aqua. Tatsächlich hat alles mit Wasser zu tun. Ich fuhr mit einem Wassertaxi durch Venedig und rettete Sean Harris aus einem versunkenen Panzerwagen mit einem Rebreather, der etwas anderes ist als Tauchen. So ist jeder Tag bei ‚Mission‘.“