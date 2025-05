Stars Simon Pegg: ‚Mission: Impossible‘ hat ihn vor ’selbstzerstörerischen‘ Kämpfen bewahrt

Simon Pegg hat verraten, wie ‚Mission: Impossible‘ ihn vor einem „nihilistischen, selbstzerstörerischen“ Verhalten bewahrt hat.

Der 55-jährige Schauspieler, der zum ersten Mal 2006 gemeinsam mit Tom Cruise am Set des kultigen Actionfilms mitwirkte, gab zu, dass er trotz seines Traums von einer Rolle in einem Hollywood-Blockbuster „damals zutiefst unglücklich“ war.

Er erzählte ‚Variety‘: „Letztendlich hatte ich mit Depressionen zu kämpfen, die ich durch Selbstbetäubung in den Griff zu bekommen versuchte.“ Der Darsteller erinnerte sich daran, dass er an seinem ersten Drehtag mit Tom „verkatert“ war. „[Ich war] leicht verkatert und fühlte mich ein bisschen aufgedreht… Ich erinnere mich, dass ich nicht besonders präsent war, weil ich so in meinem eigenen Kopf war, dass es schwer war, sich zu entspannen und es zu genießen“, so Pegg. Als er von den Dreharbeiten zurückkam, begab er sich direkt in die Hotelbar, was er als „nihilistischen, selbstzerstörerischen Impuls“ bezeichnete.

Bei seinem zweiten Einsatz in der Reihe – für ‚Phantom Protokoll‘ von 2011 – begann er jedoch, seine persönlichen Probleme zu überwinden. In diesem Film hatte er eine größere Rolle, während sich der Regisseur Brad Bird sowie das Produktionsteam seiner Kämpfe bewusst waren. Simon erinnerte sich: „Sie hatten einen nüchternen Begleiter für mich – und haben sich wirklich um mich gekümmert. Ich fühlte mich sehr umsorgt und wertgeschätzt, weil sie sich die Mühe machten, das zu tun.“ Dies war ein Wendepunkt für Simon und gab ihm etwas, auf das er sich konzentrieren konnte, wenn er es brauchte.