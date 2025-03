Stars Simone Ashley: Filmindustrie „machte große Fortschritte“ in Sachen Diversifizierung

Simone Ashley at Vanity Fair Oscars party - Getty - March 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2025, 11:00 Uhr

Simone Ashley findet, dass die Filmindustrie in Sachen Diversifizierung „große Fortschritte gemacht“ habe.

Die 29-jährige Schauspielerin spielt die Hauptrolle in der neuen romantischen Komödie ‚Picture This‘ und erzählte, dass sie schon immer die Hauptrolle in einer romantischen Komödie spielen wollte.

Die Schauspielerin wurde in England als Tochter indisch-tamilischer Eltern geboren und verriet in einem Interview mit ‚Sky News‘: „Als wir das Drehbuch bekommen haben, habe ich mich einfach darauf gestürzt, da ich in diese Fußstapfen treten und die Welt der romantischen Komödien der 90er zurückbringen wollte.“ Ashley war damit aufgewachsen, Stars wie Julia Roberts, Cameron Diaz und Anne Hathaway in den Hauptrollen romantischer Komödien zu sehen. Aber die Darstellerin enthüllte, dass sie in diesen Rollen nie wirklich Leute wie sich selbst gesehen habe. Der ‚Bridgerton‘-Star fügte hinzu, dass sie „superstolz“ auf ‚Picture This‘ sei: „Dies ist eine Geschichte, die eine klassische romantische Komödie ist – und ich will, dass das das Verkaufsargument ist, so normalisieren wir diese Erzählung.“ Simone betonte, dass auf den Plakaten des Projekts nicht „‚eine Inderin spielt im Film mit'“ stehen würde.