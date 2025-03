Stars Simone Ashley: Filmindustrie „machte große Fortschritte“ in Sachen Diversifizierung Simone Ashley findet, dass die Filmindustrie in Sachen Diversifizierung „große Fortschritte gemacht“ habe. Die 29-jährige Schauspielerin spielt die Hauptrolle in der neuen romantischen Komödie ‚Picture This‘ und erzählte, dass sie schon immer die Hauptrolle in einer romantischen Komödie spielen wollte. Die Schauspielerin wurde in England als Tochter indisch-tamilischer Eltern geboren und verriet in einem Interview […]