"Drei Jahre ohne dich" Simone Ballack gedenkt ihres Sohnes Emilio zum dritten Todestag

Simone Ballack musste vor drei Jahren den traurigen Verlust ihres Sohnes Emilio hinnehmen: Er starb im August 2021 bei einem Unfall. (the/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 11:31 Uhr

Simone Ballack hat auf Instagram einen emotionalen Post zum dritten Todestag ihres Sohnes Emilio veröffentlicht. Prominenente Freunde drücken ihr Mitgefühl aus.

Simone Ballack (48) gedenkt ihres Sohnes Emilio zum dritten Todestag auf Instagram. Er starb im August 2021 mit nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal. Am Montag (5. August) veröffentlichte seine Mutter in Andenken an ihren verstorbenen Sohn ein Reel mit vielen Fotos, auf denen Emilio in verschiedenen Altersstufen zu sehen ist. Dazu schrieb sie als Kommentar: "Bilder von dir… Wenn man nur noch die Erinnerung und Bilder von seinem Kind hat… Drei Jahre ohne dich. Vermisse dich mehr als Worte es je ausdrücken könnten."

Promis drücken Simone Ballack ihr Mitgefühl aus

Unter dem Post sprechen viele prominente Stimmen Simone Ballack ihr Mitgefühl für ihren Verlust aus. "Ich denke ganz oft an Dich und Deine liebe Familie", schreibt beispielsweise Moderatorin Marlene Lufen (53), während Musiker Eloy De Jong (51) Herzen als Kommentar hinterlässt und Schauspielerin Simone Thomalla (59) kommentiert: "Ich denk an dich."

In einem Interview mit dem Magazin "Gala" hatte Ballack im April über den Umgang mit ihrer Trauer gesprochen. "Ich versuche jeden Tag möglichst viel Positives für mich und meine Familie rauszuziehen, immer wieder Neues zu versuchen", erklärte die Ex-Frau von Michael Ballack (47). Mit ihm hat sie zwei weitere Söhne – Jordi (19) und Louis (22).

Weiter fügte sie an: "Auf keinen Fall Stillstand. Es muss immer weitergehen." Sich ständig neue Aufgaben zu setzen, sei ihrer Meinung nach "die beste Medizin gegen Trauer", sagte Ballack. Zudem sei es wichtig, "sich von niemandem vorschreiben zu lassen, wie man zu leben hat", erklärte die 48-Jährige.