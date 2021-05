Simone Hanselmann: Vom „Bergdoktor“ in den „Playboy“ – die Bilder!

Simone Hanselmann: Vom "Bergdoktor" in den "Playboy"

12.05.2021 08:37 Uhr

Die aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ bekannte Schauspielerin Simone Hanselmann will mit ihrem nackten Auftritt im Männermagazin "Playboy" für mehr Toleranz und weibliche Selbstbestimmung werben.

„Es gibt Leute, die finden das antifeministisch, weil man sich angeblich als Sexualobjekt darstellt“, sagte die 41 Jahre alte Fernsehprominente dem „Playboy“ im Interview.

Das sehe ich aber gar nicht so. Für mich bedeutet Feminismus, dass man selbst die Wahl hat, wie man sein Leben gestaltet. Und es ist meine Entscheidung! Ich lebe in einem Land, in dem ich das Recht habe, mich nackt vor eine Kamera zu stellen, wenn ich das möchte“.

Playboy-Anfrage schon vor 20 Jahren

Als Simone Hanselmann mit Anfang 20 zum ersten Mal vom „Playboy“ für ein Fotoshooting angefragt worden sei, „hatte ich Angst davor, dass es heißen könnte, ich hätte meine Karriere nur den Fotos zu verdanken“, verriet Simone Hanselmann in dem Interview, in dem sie sich daran erinnert, wie sie besonders als junge Frau gegen das Klischee ankämpfen musste, „dass hinter der schönen Fassade nicht viel steckt“.

Als Teenagerin habe sie sich sogar „meine langen blonden Haare abrasiert, bis ich fast kahl war“.

Schön, wenn man sich wohlfühlt

Heute tritt sie diesem Klischeedenken bewusst nackt und schön entgegen: „Man ist dann schön, wenn man sich wohlfühlt“, erzählte sie dem Magazin. Und Nacktheit sei für sie nicht mit Hemmungen belegt, sondern: „Mir gefällt das, deshalb mache ich es auch. Und dafür möchte ich von niemandem verurteilt oder bewertet werden. Ich finde, wir sollten allgemein toleranter werden, offener miteinander umgehen. Das ist meine Botschaft mit den Bildern.“

Das ist Simone Hanselmann

Die heute 41-Jährige wurde beim Modelwettbewerb „Gesicht ’96“ entdeckt und arbeitete anschließend als internationales Model. 1998/ 1999 war sie in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. 2009 spielte Hanselmann in der 1. Staffel der Serie „Lasko – Die Faust Gottes“ eine der Hauptrollen.lasko

Es folgten Ausflüge zu „Rote Rosen“, „Heiter bis tödlich“, „SOKO Wismar“, „SOKO München“ und „SOKO Stuttgart“, seit 2018 ist sie im „Bergdoktor“ zu sehen.

Die Juni-Ausgabe des „Playboy" erscheint am heutigen 12. Mai.