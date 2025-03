Stars Simone Lugner: Witwe von Richard Lugner soll für Autounfall blechen

Richard Lugner / Opera Ball in Vienna / BREUEL-BILD/ABB / 02/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2025, 14:00 Uhr

Simone Lugner wird aktuell keine Pause gegönnt.

Die Witwe des 2024 verstorbenen Baulöwen und Unternehmers Richard Lugner musste kurz nach seinem Tod den Vandalismus seines Grabes hinnehmen, dann hat sie wegen Erbstreits und vielen Reparaturen an der Lugner-Villa Finanzsorgen und vor einigen Monaten kam noch ein Autounfall dazu. Die 43-Jährige verursachte versehentlich einen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen.

„Meine Spur war einspurig und ich sollte laut Navi wenden, um drüben auf die andere Spur zu kommen und nach Praha abbiegen. Also habe ich, als kein Gegenverkehr war, den Blinker gesetzt, bin so weit wie möglich nach rechts gefahren, um nach links rüber zu drehen. Und dabei ist mir dann der hinter mir in meine Türe gefahren, vorne“, sagte Simone nach dem Unfall gegenüber der Zeitung ‚Heute‘. Da es sich bei dem Fahrzeug allerdings um einen Wagen der Lugner City, dem Unternehmen ihres verstorbenen Mannes, handelt, soll Simone zahlen. Die Lugner City, die jetzt unter der Führung von Richard Lugners Tochter Jacqueline Lugner steht, will 14.000 Euro für den Schaden haben. Simones Anwalt hofft auf eine außergerichtliche Einigung, soll bisher mit seinen Klärungsversuchen aber keinen Erfolg bei dem Unternehmen gehabt haben.

Es ist nur der neuste Punkt auf der Liste an Dingen, die Simone Lugner aktuell viel Stress bereiten. Erst vor einigen Monaten wurde bekannt, dass sie sich sogar von ihrer Mutter Geld leihen musste, um die laufenden Kosten der Lugner-Villa zu decken. Ab dem 14. März wird Simone an der österreichischen Version von ‚Let’s Dance‘, die im Nachbarland ‚Dancing Stars‘ heißt, teilnehmen. Die Gage wird hoffentlich einige ihrer Schulden tilgen können.