Bang Showbiz | 20.07.2023, 08:00 Uhr

Die Ex-‚Let’s Dance‘-Kandidatin enthüllt, dass sie sich von ihrem Mann Andreas getrennt hat.

Simone Mecky-Ballack bestätigt die Trennung von ihrem Mann Andreas Mecky.

Nach vier Jahren Ehe ist alles aus: Die ehemalige ‚Promi Big Brother‘-Kandidatin ist wieder Single. Nachdem entsprechende Spekulationen in den Medien veröffentlicht wurden, hat die 47-Jährige nun darauf reagiert. Im Gespräch mit ‚Bild‘ bestätigt sie das Ehe-Aus. „Ja, es stimmt, wir lassen uns scheiden“, erklärt sie. Das Paar hatte sich im Mai 2019 das Jawort gegeben.

Davor war Simone von 2008 bis 2012 mit Ex-Fußballer Michael Ballack verheiratet. Die Ballacks bekamen drei Söhne, doch im August 2021 kam es zur Tragödie: Sohn Emilio starb im Alter von nur 18 Jahren im Portugal-Urlaub bei einem Quad-Unfall. Berichten zufolge soll der Schicksalsschlag für das Beziehungsaus von Simone und Andreas Mecky mitverantwortlich gewesen sein.

Derzeit urlaubt die Ex-‚Let’s Dance‘-Kandidatin am Gardasee. Schlecht gehe es ihr nicht, betont Simone: „Ich bin jetzt glücklicher Single und gönne mir einen Spontan-Single-Urlaub.“ Auf Instagram teilte sie bereits fleißig Bilder von ihrem Mädelstrip in Italien, den sie in vollen Zügen zu genießen scheint.