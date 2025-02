Stars Simone Thomalla: Diesen ‚Let’s Dance‘-Profi will sie auf keinen Fall als Partner

Simone Thomalla at German Film Awards in Berlin Oct 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2025, 14:00 Uhr

Simone Thomalla gehört zu den Kandidaten der diesjährigen ‚Let’s Dance‘-Staffel und hat schon jetzt ganz bestimmte Partner-Wünsche.

Die 59-Jährige wird wie alle anderen Teilnehmer am Freitag (21. Februar) zum ersten Mal bei der Kennenlernshow auf dem Parkett zu sehen sein. Am Ende der Sendung werden den Promis dann ihres Tanzprofis zugeteilt und Simone hat schon jetzt einen ganz bestimmten Wunsch: Massimo Sinató will sie auf keinen Fall.

Das liegt aber nicht etwa an der Sympathie, sondern hat laut der Schauspielerin einen ganz praktischen Grund: „Ich kenne nur Massimo persönlich. Aber das wäre zu eng mit Sophia, weil sie ja mit ihm getanzt hat“, erklärte Simone jetzt noch vor dem Beginn der Sendung gegenüber ‚Closer‘. „Das finde ich so ein bisschen langweilig.“

Dass sie mit dem ‚Let’s Dance‘-Urgestein nicht tanzen will, liegt also einfach nur daran, dass ihre Tochter Sophia Thomalla bereits 2010 mit Massimo tanzte, als sie an der Show teilnahm. Simone will deswegen Vergleiche zwischen ihr und ihrer 35-jährigen Tochter vermeiden. Mit wem sie stattdessen tanzen wird, ist Simone am Ende des Tages aber egal, denn sie betont, dass sämtliche ‚Let’s Dance‘-Profi fantastische Tänzer seien: „Aber ich finde alle toll, freue mich auf alle und es wird sicher eine fantastische Zeit.“