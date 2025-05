Stars ‚Simpsons‘-Autor Steve Pepoon stirbt im Alter von 68 Jahren

The Simpsons family BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2025, 09:00 Uhr

Der Autor der ‚Simpsons‘, Steve Pepoon, ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Der preisgekrönte Schriftsteller, der wegen einer Herzerkrankung namens Herzamyloidose behandelt worden war, starb am 3. Mai unerwartet vor seinem Haus in Paola, Kansas. Mary Stephenson, Pepoons Frau, hat die Nachricht gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ bestätigt.

Der Autor genoss eine äußerst erfolgreiche Karriere in der TV-Branche und arbeitete an einer Vielzahl bekannter Serien wie ‚Die Simpsons‘, ‚Roseanne‘ und ‚Die wilden Dornbeeren‘. Pepoon verließ Kansas, um 1979 nach Los Angeles zu ziehen. 1985 verkaufte er das Drehbuch, das schließlich zu einer Episode von ‚Silver Spoons‘ wurde, der NBC-Sitcom mit Alfonso Ribeiro und Jason Bateman in den Hauptrollen. 1987 wurde Pepoon als Autor für eine andere NBC-Sitcom, ‚ALF‘, eingestellt und arbeitete in den letzten drei Staffeln an der TV-Show mit.

Der unbestrittene Höhepunkt von Pepoons Karriere kam jedoch in den frühen 90er-Jahren, als er einen Emmy Award für ‚Homer vs. Lisa und das 8. Gebot‘ gewann, eine ‚Simpsons‘-Episode, die er schrieb. Trotzdem gab Pepoon 2016 zu, von seinem Emmy-Erfolg überrascht gewesen zu sein. Der Autor, der in einem Schuhgeschäft arbeitete, bevor er nach Los Angeles zog, sagte: „Aus welchem Grund auch immer, haben sie meine Episode [für den Emmy] ausgewählt.“ Die preisgekrönte Episode, die am 7. Februar 1991 ausgestrahlt wurde, drehte sich um Homer, der mit einem illegalen Kabelanschluss fernsah. Lisa nahm jedoch Anstoß an ihrem Vater und beschuldigte ihn, das 8. Gebot gebrochen zu haben. Homer verwirft Lisas Bedenken zunächst, bevor er seine Meinung ändert und sich stattdessen entscheidet, dem Gesetz zu folgen.