Sind Rita Ora und der 15 Jahre ältere Taika Waititi ein Paar?

Sind Rita Ora und Taika Waititi ein Paar?

25.04.2021 21:00 Uhr

Geht da etwa was zwischen Rita Ora und Taika Waititi? Seit wenigen Tagen kursieren Gerüchte darüber, dass die Sängerin jetzt womöglich auf ältere Herren stehen könnte - und in ihrem Beuteschema ist anscheinend der neuseeländische Filmregisseur gelandet.

Rita Ora selbst heizte die Gerüchteküche so richtig an, natürlich mit einem Foto auf Instagram. Darauf zu sehen: sie, in den Armen eines Mannes, dessen Gesicht zwar nicht deutlich zu sehen ist durch seine Gucci-Baseballkappe, dafür weist sein Bart eine ziemliche Ähnlichkeit mit dem von Taika Waititi auf.

Sie schmiegt sich in seine Arme

Die 30-jährige Sängerin schmiegt sich in die feste Umarmung des „Fremden“ und schaut dabei mit herausforderndem Blick in die Kamera. Klugerweise postete die Musikerin aber noch ein paar Bilder zusätzlich, die sie auch alleine oder mit Freunden zeigen. Dazu schrieb sie: „Gute Zeiten, gute Erinnerungen, komisches Zeug auf meinem Handy und die, die ich liebe“…. Dazu gab’s noch ein kleines rotes Herz. An wen das wohl gerichtet ist?

Beide sind zur Zeit in Australien

Zufälligerweise befindet sich Rita Ora derzeit in Australien, wo auch Waititi gerade „Thor: Love and Thunder“, das dritte Kapitel der MCU Thor- Saga, dreht . Zuvor war er bereits Regisseur von „Thor: Ragnarök“ sowie dem oscarnominierten Film „Jojo Rabbit“ und der Mockumentary-Horrorkomödie „What We Do In The Shadow“ .

Die Fans und Follower der beiden scheinen nicht ganz so darauf vorbereitet gewesen zu sein, dass sich zwischen der Sängerin und dem Regisseur eine Liebschaft entwickeln könnte – die Twitterwelt flippte sogar kurzzeitig völlig aus.

RITA ORA IS DATING TAIKA WAITITI???????????? — ori (@strangeraIps) April 23, 2021

Er ist verheiratet, aber getrennt

Zuvor war Rita mit Romain Gavras zusammen, der lediglich neun Jahre älter als sie selbst war.

Taika Waititi ist seit 2011 mit der Filmproduzentin Chelsea Winstanley verheiratet, aus der Ehe gingen zwei Kinder hervo. Beide sollen seit dem Jahr 2018 getrennt leben.