Sinitta: Simon Cowell weinte nach Liam Paynes Tod am Telefon

Liam Payne and Simon Cowell - BRIT Awards 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2025, 11:00 Uhr

Der Musikmogul war zutiefst erschüttert vom Tod des ehemaligen One Direction-Stars.

Simon Cowell war „vollkommen am Boden zerstört“ über den Tod von Liam Payne, wie seine enge Freundin Sinitta berichtet.

Der One Direction-Star verstarb im Oktober im Alter von nur 31 Jahren, nachdem er von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gestürzt war. Die US-Popsängerin – die Liam erstmals traf, als er sich als 14-Jähriger bei der Castingshow ‚The X Factor‘ bewarb – erinnerte sich an den Moment, als sie von der Tragödie erfuhr.

„An dem Abend bin ich früh ins Bett gegangen, aber ich hatte mein Handy in einem anderen Raum angelassen. Ich hörte ständig, wie es vibrierte, weil neue Nachrichten reinkamen“, erzählte sie im Interview mit dem ‚OK!‘-Magazin. „Am Morgen sah ich die Nachrichten und war völlig geschockt.“

Sinitta gestand: „Ich konnte buchstäblich nicht sprechen. Es war, als würde ich einen Albtraum durchleben.“ Die 61-Jährige kontaktierte daraufhin ihren Ex-Partner Simon Cowell. Seine Reaktion auf die schlimme Nachricht ist ihr bis heute im Gedächtnis geblieben.

„Er war vollkommen am Boden zerstört. Ich hatte ihn nicht mehr so aufgelöst erlebt, seit seine Mutter gestorben war. Er weinte am Telefon. Er konnte seine Gefühle nicht zurückhalten – ich wusste kaum, was ich sagen sollte“, enthüllte sie.

Die Sängerin selbst habe nur einen Gedanken gehabt. „Ich konnte nur noch an Cheryl und Bear denken“, sagte sie mit Hinblick auf Liams Ex-Partnerin und ihren gemeinsamen achtjährigen Sohn.

Sinitta habe den Ex-One Direction-Sänger noch immer als „kleinen Jungen“ in Erinnerung, nachdem sie ihn als Teenager kennengelernt hatte. „Simon und ich haben ihn geliebt und ihn angefleht, zurückzukommen. Und das hat er – und wurde schließlich der Leadsänger von One Direction. Man rechnet einfach nicht damit, dass jemand stirbt, der jünger ist als man selbst.“