Musik Sir Elton John im Duett mit Madonna?

Elton John at Never Too Late screening at New York Film Festival - Getty - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2025, 16:00 Uhr

Jake Shears hat ein Duett zwischen Sir Elton John und Madonna angedeutet.

Madonna und Elton haben vor kurzem nach jahrelangen Fehden das Kriegsbeil begraben. Madonna enthüllte außerdem, dass Elton einen Song für sie geschrieben hat, von dem Scissor Sisters-Star Jake jetzt angedeutet hat, dass es ein Duett sein könnte.

Auf die Frage von Nick Grimshaw im ‚Sidetracked‘-Podcast, ob der Song etwas sei, das Elton und Madonna zusammen performen könnten, sagte Jake: „Alles, was ich sagen werde, ist, dass die Dinge, die Elton in den Ärmeln hat, unglaublich sind. Er hat fantastische Ärmel, in denen sich einige Asse verstecken könnten.“

Madonna (66) erzählte kürzlich, dass sie die Fehde mit Elton (78) beendete, nachdem sie ihn bei ‚Saturday Night Live‘ gesehen hatte. Sie schrieb auf Instagram: „Ich habe mich als Kind immer wie ein Außenseiter gefühlt und ihn auf der Bühne zu sehen, hat mir geholfen zu verstehen, dass es in Ordnung ist, anders zu sein, aufzufallen, den weniger ausgetretenen Weg zu gehen. In der Tat war es unerlässlich. Im Laufe der Jahrzehnte hat es mich verletzt zu wissen, dass jemand, den ich so sehr bewunderte, öffentlich seine Abneigung gegen mich als Künstler teilte.“ Und Elton teilte mit: „Ich bin dankbar, dass wir das hinter uns lassen können. Ich bin zunehmend beunruhigt über all die Spaltungen in unserer Welt im Moment.“