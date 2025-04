Stars Sir Mick Jagger: Verlobung mit Melanie Hamrick

Sir Mick Jagger - SNL afterparty on October 22, 2023- getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2025, 14:00 Uhr

Die Stars sind bereits seit 'zwei oder drei' Jahren verlobt, haben es jedoch nicht eilig, zu heiraten.

Sir Mick Jagger und Melanie Hamrick sind bereits seit „zwei oder drei“ Jahren verlobt, haben es jedoch nicht eilig, zu heiraten.

Der 81-jährige Rockstar und die 37-jährige Melanie sind zwar verlobt, doch die Choreografin habe „zu viel Angst, etwas an ihrer Beziehung zu ändern“.

Melanie verriet in einem Interview mit dem französischen Magazin ‚Paris Match‘: „Vielleicht werden wir eines Tages heiraten, vielleicht auch nicht. Wir sind so glücklich in unserem jetzigen Leben, dass ich zu viel Angst hätte, daran etwas zu ändern.“ Das verliebte Paar hatte sich im Februar 2014 kennengelernt, als beide auf Tournee in Japan waren. Auf die Frage, ob es gleich bei ihrem ersten Treffen gefunkt habe, antwortete Melanie: „Vielleicht war da ein Funke, aber nichts Außergewöhnliches, so nach dem Motto: ‚Komm schon, ich werde dich umhauen und wir reisen zusammen um die Welt.‘ Wir tauschten nicht einmal Telefonnummern aus.“ Die ehemalige Ballerina sprach darüber, dass es Micks Unterstützung sei, die sie sehr schätzen würde.