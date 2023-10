Musik Sir Paul McCartney: John Lennon beeinflusst sein Songwriting bis heute

Paul McCartney and John Lennon stock image - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2023, 18:00 Uhr

Sir Paul McCartney verkündete, dass John Lennon auch heute noch immer einen Einfluss auf sein Songwriting habe und er deshalb auf die Songtexte, die sein verstorbener Freund als „zu kitschig“ bezeichnen würde, verzichtet.

Der 81-jährige Musiker und John gaben sich damals gegenseitig Ratschläge, wenn sie ihre Songs komponierten, insbesondere in den frühen Tagen der Beatles, zu denen auch die Bandmitglieder Ringo Starr und George Harrison gehörten.

Paul erklärte, dass er manchmal die Stimme seines alten Bandkollegen in seinem Kopf höre, wenn er Texte schreibt, die John als zu sentimental einstufen würde. In einem Interview im ‚A Life In Lyrics‘-Podcast erklärte McCartney: „Oft beziehe ich mich darauf … ,Was würde John davon halten? Er hätte gedacht, dass es zu kitschig ist.‘ Also werde ich es ändern. Dieses Zusammenspiel ist wunderbar gewesen. Dieses gegnerische Element gibt es [jetzt] nicht mehr so sehr. Das muss ich jetzt selbst machen.“ Paul sprach zudem darüber, was John für ein Mensch war, bevor er im Dezember 1980 im Alter von 40 Jahren auf tragische Weise ermordet wurde. Der ‚Get Back‘-Sänger enthüllte, dass er sich an Lennon als einen witzigen und „sarkastischen“ Mann erinnere, der seine Witze dafür nutzte, um sich vor der Welt zu schützen.