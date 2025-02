Stars Sir Paul McCartney schreibt in seinem Buch über verrückte Abenteuer

Paul McCartney The O2 18 Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2025, 09:00 Uhr

Der 82-jährige Musiker hat ein Buch über seine Zeit in der Band Wings geschrieben.

Sir Paul McCartney erinnert sich in seinem neuen Buch an seine „verrückten Abenteuer“ mit der Band Wings.

Der 82-jährige Rocker rief die Gruppe 1971 nach der Trennung der Beatles ins Leben. In seinem neuen Buch ‚Wings: The Story of a Band on the Run‘ schreibt der Musiker über seine Erlebnisse mit seinen Bandkollegen. Über die Erzählungen, die im November auf den Markt kommen sollen, sagt McCartney in einem Statement auf seiner Webseite: „Ich bin so glücklich darüber in die Wings-Zeit zurückversetzt zu werden und einige unserer verrückten Abenteuer in diesem Buch noch einmal zu erleben. Nach der Beatles-Zeit nochmal von vorne anzufangen fühlte sich verrückt an. Es gab einige schwierige Momente und ich habe meine Entscheidungen oft hinterfragt. Aber als wir besser wurden dachte ich: ‚OK, das ist wirklich gut.‘ Wir bewiesen, dass Wings eine richtig gute Band sein kann.“

McCartney gründete Wings mit seiner Ehefrau Linda, dem Schlagzeuger Denny Seiwell und dem Gitarristen Denny Laine. Die Band veröffentlichte zwischen 1971 und 1981 sieben Studioalben, darunter ‚Band on the Run‘, ‚London Town‘ und ‚Venus and Mars‘. Die Memoiren der Rockgruppe verfasste der legendäre Musiker gemeinsam mit dem Historiker Ted Widmer.