Film Sir Ridley Scott: ‚Blade Runner‘ ist nicht zu „langsam“

Bang Showbiz | 11.10.2023, 12:00 Uhr

Sir Ridley Scott hat ‚Blade Runner‘ gegen die Kritiker verteidigt, die den Film als „langsam“ bezeichneten, nachdem er sich den Film vor kurzem zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder anschaute.

Der 85-jährige Filmemacher verriet, dass er, nachdem er seinen Science-Fiction-Klassiker von 1982 noch einmal sah, seiner Meinung treu bleibt, dass der Streifen gar „nicht langsam“ sei.

Der Regisseur verriet in einem Gespräch gegenüber dem ‚Total Film‘-Magazin: „Ich hatte mir ‚Blade Runner‘ seit 20 Jahren gar nicht mehr angesehen. Echt. Aber ich habe es einfach gesehen. Und es ist nicht langsam. Die Informationen, die auf Sie zukommen, sind so originell und interessant, sie sprechen über biologische Schöpfungen und den Bergbau außerhalb der Welt, was man damals für albern hielt. Ich sage: ,F**** euch.'“ Scott habe damals gewusst, dass er einen „ganz besonderen Film“ drehte, und das war gerechtfertigt, weil das Projekt seitdem ein wichtiger Einflussfaktor für viele Science-Fiction-Filme war. Scott fügte hinzu: „[Der Dreh] ist eine sehr schlechte Erfahrung für mich gewesen. Ich hatte schreckliche Partner. Finanzleute, die mich jeden Tag umbrachten. Ich war bei der Führung eines Unternehmens sehr erfolgreich und wusste, dass ich etwas erreichen würde, etwas ganz, ganz Besonderes. Also würde ich nie ein ,Nein‘ als Antwort akzeptieren. Aber sie haben nicht verstanden, was sie hatten. Man dreht es, man bearbeitet es und dann mischt man es. Und wenn man mit der Hälfte fertig ist, sagen alle, es sei zu langsam. Als Regisseur muss man lernen, auf niemanden zu hören.“