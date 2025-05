Musik Sir Rod Stewart: Er arbeitet an drei Alben

Sir Rod Stewart - June 2024 - Avalon - Copenhagen Concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2025, 16:00 Uhr

Sir Rod Stewart verriet, dass er weiterhin noch so viel Musik machen möchte.

Der 80-jährige Sänger erzählte, dass er einfach nicht damit aufhören könne, Musik zu machen, weil seine Leidenschaft immer noch ungebrochen sei und er bereits an drei weiteren Alben arbeite.

Stewart sagte in einem Gespräch mit ‚AARP The Magazine‘: „Ich will noch so viel Musik machen. Ich arbeite an einem Cover-Album, einem Country-Album und einem Faces-Album. Ich kann damit einfach nicht aufhören.“ Der Musiker fügte hinzu, dass ihn seine Leidenschaft für die Musik antreibe. Rod enthüllte: „Selbst wenn ich Zeit mit meinen Enkeln verbringe, dann treibt mich meine Leidenschaft für die Musik an. Ich habe das Gefühl, alles erreicht zu haben, was ich jemals wollte, aber es kommt noch mehr.“ Der Star gab auch zu, dass er Konzerte heute viel „mehr“ genieße als in seiner Jugend. Der Künstler erklärte: „Ich genieße Konzerte heute mehr als damals. Vielleicht habe ich mich jetzt wieder dem Thema zugewandt und weiß jetzt, wie viel Glück ich gehabt habe.“