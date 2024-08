Eine SMS rettet ihr das Leben Sitcom-Star Danielle Fishel hat Brustkrebs

Danielle Fishel begeisterte in TV-Serien wie "Full House" und "Das Leben und ich". (rho/spot)

SpotOn News | 19.08.2024, 23:16 Uhr

Eine SMS rettet ihr das Leben: Bei der jährlichen Vorsorge wurde bei Schauspielerin Danielle Fishel eine Zellwucherung festgestellt. Jetzt möchte sie andere Frauen retten.

Bei einer Routineuntersuchung hat US-Serienstar Danielle Fishel (43) die Schreckensdiagnose erhalten: Brustkrebs. Die "Das Leben und ich"-Serienheldin teilt in der neuesten Episode ihres Podcasts "Pod Meets World" ihre Krankenakte.

"Bei mir wurde kürzlich DCIS diagnostiziert, was eine Form von Brustkrebs ist", offenbart die Mutter von zwei kleinen Söhnen. Beim Duktalen Carcinoma in situ (DCIS) handelt es sich um eine Zellwucherung, die eine Vorstufe zu einer Krebserkrankung der Brustdrüse darstellt.

"Es ist sehr, sehr, sehr früh. Es ist technisch gesehen Stadium Null", fügt Fishel, auch bekannt aus "Full House", hinzu und macht Mut: "Es wird mir wieder gut gehen. Ich werde operiert, um es zu entfernen. Ich bekomme eine Nachbehandlung. (…) Ich werde wieder gesund".

Vorsorgeuntersuchung hat sie gerettet

"Der einzige Grund, warum dieser Krebs entdeckt wurde, als er noch im Stadium Null war, ist, dass ich an dem Tag, an dem ich eine SMS erhalten habe, dass meine jährliche Mammografie anstehen würde, den Termin sofort vereinbart habe", fährt die Schauspielerin fort. Sie möchte mit ihrer Geschichte daran erinnern, regelmäßige Kontrolltermine wahrzunehmen, in der Hoffnung, dass es mehr Menschen helfen wird, Krebs im Frühstadium zu erkennen. Ihr Tumor habe sich bisher nicht in umliegendes Brustgewebe ausgebreitet.

Fishel betont mehrfach die Wichtigkeit der jährlichen Vorsorgeuntersuchungen: "Wir dürfen nicht einfach sagen: 'Ich habe keine Zeit dafür, ich bin doch schon letztes Jahr zur Mammografie gegangen."