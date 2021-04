Skandal: YouTuber James Charles gesteht Sexting mit Minderjährigen

03.04.2021 21:55 Uhr

Lange war es ruhig um ihn, nun kommt es richtig hart: Beauty-YouTuber James Charles muss sich heftigen Anschuldigung stellen, gibt alles zu - und reitet sich richtig tief rein...

Im Zeitalter von sozialen Medien und der Corona-Pandemie hat Sexting immer mehr Fans gefunden. Wie es aussieht ist auch Beauty-YouTuber James Charles ein Freund der virtuellen Sexpraktik. So weit, so gut. Wäre da nicht der Aspekt, dass der 21-jährige US-amerikanischer YouTuber und Makeup-Artist diese mit Minderjährigen durchgeführt hat.

Im Grunde genommen ist Sexting ganz einfach: Zwei oder mehr Partien schreiben gemeinsam über sexuelle Fantasien und was sie mit dem jeweils anderen machen möchten, und untermalen das ganze mit heißen Bildchen und Videos. Besonders in Zeiten der Pandemie, in der viele ihre Sexualkontakte reduziert haben, ist das durchaus eine akzeptable Lösung.

Vor nicht allzu langer Zeit tauchten dann Anschuldigungen gegen den Beauty-YouTuber auf, die besagten, dass James mit zwei 16-jährigen Fans gesextet und dann aber noch Bilder verlangt haben soll. Obwohl er diese Vorwürfe zuerst dementierte, taucht nun ein Video auf: „Ich lege Rechenschaft ab“ lautet der Titel.

Er gibt zu, dass die Vorhaltungen wahr sind und entschuldigt sich. Fans sind geschockt!

Da James in den USA mit 21 Jahren als Erwachsener gilt, sind generelle sexuelle Handlungen mit Minderjährigen verpönt, da es sich um sogenanntes „Grooming“ handelt. „Grooming“ bedeutet so viel wie Pädokriminalität. Obwohl James behauptete, sich dem Alter seiner Sexting-Partner nicht bewusst zu sein, ist es dennoch strafbar.

Und was die Forderung nach sexuelle Bildern betrifft: Bei 16-Jährigen fällt das in den USA unter Jugendpornografie, und der Besitz und die Verbreitung davon sind strafbar.

Auf Twitter ist die Empörung dementsprechend groß. Bereits in der Vergangenheit, als Teil von „Dramageddon“, musste sich James Vorwürfen von Kollegin Tati Westbrook stellen, die ihm vorwarf, einen heterosexuellen Mann für Sex zu manipulieren mit seiner Berühmtheit. Diese Vorwürfe wurden zwar von James und dem betroffenen Mann zurückgewiesen, helfen seiner Situation aber nicht wirklich.

Für die Twitter-Gemeinde ist klar: James mit seinen 25,6 Millionen Followern allein bei Youtube nutzt seine Privilegien. Denn für eine Straftat reicht ein Entschuldigungsvideo nicht, doch genau das scheint James zu glauben. Eine Userin bringt es perfekt auf den Punkt: „Um Verantwortung zu übernehmen, müsste James Charles zur Polizei gehen und sich seiner gerechten Strafe stellen.“

Accountability for James Charles would require him to walk into a police station & face the consequences of his crimes.

He’s literally the face of white privilege.

— k (@kayemantra) April 2, 2021