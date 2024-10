Skandinavische Royals zu Besuch Mary und Frederik in Berlin: Dänische Königin begeistert in Babyblau Royaler Flair in der deutschen Hauptstadt: Frank-Walter Steinmeier hat am Vormittag das dänische Königspaar auf Schloss Bellevue empfangen. Königin Mary begeisterte dabei in einem Look in zartem Babyblau.