Beauty & Fashion Skepta: Präsentation seiner neuen Kollektion auf der London Fashion Week

Skepta - GETTY - DECEMBER 2023 - Launch party of Dear Darling in Mayfair BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2024, 16:00 Uhr

Skepta verriet, dass er Trainingsanzüge verbannen möchte und alle dazu ermutigen will, sich beim Ausgehen wieder „schick“ zu machen.

Der Rapper, der zum Modedesigner wurde, brachte im Jahr 2017 seine Modemarke Mains auf den Markt und bereitet sich aktuell darauf vor, seine neueste Kollektion auf der London Fashion Week zu präsentieren, die Hemden und Anzüge sowie Jeans mit Fotodruck beinhaltet.

Der Musiker verriet in einem Interview gegenüber ‚WWD.com‘: „Streetwear [hielt] die Leute davon ab, sich schick zu machen, wenn sie ausgehen. Und jetzt wollen die Leute ihre Trainingsanzüge in Clubs tragen und die Veranstalter geben nach, weil das wohlhabende Leute sind, die Geld für Getränke ausgeben. Ich möchte, dass die Mode zurück zur Musik kommt. Ich möchte Raves veranstalten, bei denen man nur mit Schuhen rein darf, damit die Leute sich wieder schick machen. Sich nicht schick zu machen ist das Ende des Raves gewesen … Ich möchte, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie, sobald sie sich diese Kleidung anziehen, ausgehen und sich ausdrücken wollen.“ Über sein Herzensprojekt fügte der Star hinzu: „Ich habe mehr Spaß, ich greife tatsächlich auf meine erste Liebe zur Mode zurück und das macht es für mich authentischer. Es steckt viel mehr Leidenschaft dahinter, wenn man etwas designt, das man kennt und das einem am Herzen liegt. In der Mode braucht man Zeit, um seine Sprache zu finden.“