Skunk Anansie feiern sich mit Jubiläums-Live-Album

Freitag, 30. November 2018 18:05 Uhr

Das soll ihnen mal jemand nachmachen: 25 Jahre Skunk Anansie (!) und das muss gefeiert werden.

Skunk Anansie haben mit „Charlie Big Potato“ einen weiteren Track aus ihrem neuen Livealbum 25LIVE@25 veröffentlicht. Die Karriere umspannende Werkschau, mit der die Band ihr 25-jähriges Jubiläum und ihren beispiellosen musikalischen Einfluss feiert, erscheint am 25.01.2019.

Sie bekommen Gänsehaut bei dem Video

Das Video enthält Live-Material das über die Jahre hinweg gesammelt wurde und ganz gut zeigt, warum Skunk Anansie auf der ganzen Welt als einer der größten Live-Acts aller Zeiten gefeiert werden.

Schlagzeuger Mark Richardson: „Es ist erstaunlich, all diese Clips in einem Video zu sehen. Es zeigt mir wirklich wie viel wir erreicht haben und wie weit wir gekommen sind. Als wir angefangen haben, sind wir abseits der Popkultur gelaufen und tun es immer noch, aber eines bleibt unverändert: Nämlich unsere Fähigkeit, das Publikum einzufangen, seine Fantasie anzuregen und ihre Hintern in die Mitte der nächsten Woche zu treten. Bands wie Skunk Anansie gibt es nur einmal im Leben und ich kann es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen um das zu tun was wir am besten können. “

Leadsängerin Skin wurde kürzlich als „Inspirational Artist“ bei den jährlichen „Women In Music“-Awards der britischen Music Week ausgezeichnet. Als ihr die britische Singer-Songwriterin Nadine Shah den Preis übereichte, ehrte sie der ganze Saal mit Standing Ovations.

Albumtracklist „25LIVE@25“

1. Charlie Big Potato

2. Intellectualise My Blackness

3. Because Of You

4. I Can Dream

5. Charity

6. My Love Will Fall

7. Death To The Lovers

8. Twisted

9. My Ugly Boy

10. Weak

11. Hedonism

12. I Hope You Get To Meet Your Hero

13. Love Someone Else

14. This Is Not A Game

15. God Only Loves You

16. (Can’t Get By) Without You

17. Secretly

18. Over The Love

19. Spit You Out

20. Yes It’s Fucking Political

21. Selling Jesus

22. Little Baby Swastikkka

23. Tear The Place Up

24. Squander

25. You Saved Me

26. You’ll Follow Me Down (Bonus Track)