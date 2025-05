Musik Sleep Token brechen mehrere Rekorde mit Chartstürmer-LP ‚Even In Arcadia‘

Sleep Token - Copenhagen Copenhell 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2025, 18:00 Uhr

Sleep Token haben mit ihrer Chartstürmer-LP ‚Even In Arcadia‘ in den USA mehrere Rekorde gebrochen.

Die viel diskutierte LP aus dem Jahr 2025 wurde zum ersten Nr. 1-Album der mysteriösen Alternative-Metal-Band in den Billboard 200 und den offiziellen britischen Albumcharts. ‚Even In Arcadia‘ ist nun auch das meistverkaufte Hardrock-Album der letzten zwei Jahre. Außerdem hat es mit 47.000 verkauften Vinyl-Exemplaren einen Meilenstein übertroffen, den zuvor die Band Ghost gehalten hatte, und damit den bisherigen Rekord von Ghost von 44.000 Einheiten für ihr Album ‚Skeletá‘ gebrochen.

Sleep Token werden am Samstag, den 14. Juni, als Headliner auf dem Download Festival auftreten. Vessel und Co. touren dann von September bis Oktober mit der LP in Nordamerika.

Außerdem wird der Schlagzeuger der Gruppe, bekannt als Drummer II, am 5. Juli das gigantische Charity-Konzert von Black Sabbath im Villa Park in Birmingham spielen. Die ‚Back To The Beginning‘-Show ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass Frontmann Ozzy Osbourne wieder mit seinen Bandkollegen Geezer Butler, Tony Iommi und Bill Ward zusammenkommt. Ozzy hatte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen wie der Parkinson-Krankheit zu kämpfen, aber er plant, ein kurzes Solo-Set zu spielen, bevor er sich dem Rest der Gruppe für ein Sabbat-Spektakel anschließt.