„Sleepy Hollow“-Star Katia Winter stößt zur dritten „The Boys“-Staffel

Katia Winter wird "The Boys" in der dritten Staffel einheizen. (stk/spot)

26.03.2021 20:44 Uhr

Katia Winter wird als weiterer Neuzugang nach Jensen Ackles zur ebenso viel gelobten wie abgefahrenen Superheldenserie "The Boys" stoßen.

Für die dritte Staffel von „The Boys“, der Superheldenserie der etwas anderen Art, kann ein weiterer namhafter Zuwachs verbucht werden. Schauspielerin Katia Winter (37), unter anderem bekannt aus Serien wie „Dexter“ oder „Sleepy Hollow“, wird in den anstehenden Folgen die Figur Little Nina verkörpern. Das berichtet die US-Seite „Deadline“. Die Figur dürfte Fans der Comicvorlage vor allem für ihre exzessive Vorliebe für Sexspielzeuge dauerhaft in Erinnerung geblieben sein.

Als russische Unterwelt-Chefin hat die kurz gewachsene Little Nina zudem die Angewohnheit, Köpfe zum Platzen zu bringen. Für den Splatter, für den „The Boys“ im wahrsten Sinne des Wortes seit der ersten Sekunde steht, wird also auch in Staffel drei wieder gesorgt sein. Dann wird auch „Supernatural“-Darsteller Jensen Ackles (43) mit von der Partie sein. Er spielt in der Amazon-Produktion die Figur Soldier Boy. Einen konkreten Starttermin der dritten Staffel gibt es noch nicht, realistisch sei wohl Ende 2021 oder Anfang 2022.