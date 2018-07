„Slender Man“: Der neuste Trailer!

Donnerstag, 26. Juli 2018 22:30 Uhr

Freunde des gepflegten Horrorfilms dürfen sich ab 23. August auf eine völlig neue Kreatur freuen: Slender Man! Das gesichtslose, hochgewachsene Wesen im dunklen Anzug treibt die Menschen buchstäblich in den Wahnsinn.

Die mit langen Tentakeln ausgestattete Horrorgestalt entführt Kinder und stiftet sie zu bestialischen Taten an. „Er dringt in deinen Kopf ein wie ein Virus!“ In düsteren und verstörenden Bildern macht der Slender Man Jagd auf seine Opfer – ein Entkommen ist unmöglich. Jetzt gibt es einen ganz neuen Trailer!

In einer Kleinstadt in Massachusetts vollziehen vier High School Mädchen ein Ritual, um die Legende des Slender Man zu entlarven. Als eines der Mädchen unter mysteriösen Umständen verschwindet, befürchten die anderen, dass sie SEIN nächstes Opfer wird…

Sylvain White („Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast“, „Stomp the Yard“) hat die Regie übernommen und verleiht dem Gruselschocker seine ganz eigene unverkennbare Handschrift.