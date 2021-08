Slipknot-Sänger Corey Taylor geht es gut nach Corona-Infektion

23.08.2021 17:18 Uhr

Der US-amerikanische Rock-Musiker Corey Taylor wurde kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet. Es soll ihm den Umständen entsprechend gut gehen.

Corey Taylor (47), unter anderem bekannt als Sänger der Metal-Band Slipknot, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er ist allerdings vollständig geimpft und auch seine Ehefrau Alicia gibt Entwarnung.

Auf der Facebook-Seite der Astronomicon veröffentlichte Taylor kürzlich einen Clip für die Fans, in dem der Rockmusiker erklärte, dass er im Rahmen des Events nicht auftreten könne. „Hallo Astronomicon, hier ist Corey. Ich hoffe, es geht allen gut“, eröffnete der Rockmusiker den kurzen Beitrag. Er wünschte, dass er bessere Neuigkeiten im Gepäck habe, sei aber positiv getestet worden und „sehr, sehr krank“.

Maintaining everyone’s health and safety is paramount in these times. COVID is no joke and can effect anyone, even those…

Weiter erklärte Taylor, dass er vollständig geimpft sei und sich deshalb keine Sorgen mache. „Aber ich würde natürlich niemanden anstecken wollen“, sagt der Sänger, der versprach, seine Fans wiederzusehen. Taylors Ehefrau Alicia konnte nun auf Twitter schreiben: „Corey geht es gut und er dankt allen für die süßen Gedanken und Nachrichten.“

Sie wolle nun schauen, dass sie ihren Ehemann sobald es sicher sei, nach Hause bekomme, damit sie sich um ihn kümmern könne. Glücklicherweise habe der Musiker seinen Geruchs- und Geschmackssinn nicht verloren. In der Zwischenzeit schicke sie ihm nämlich zahlreiche Snacks, leckere Desserts und Elektrolytpulver.

Wanted to give you guys an update:

Corey is doing well and thanks everyone for the sweet thoughts and messages. ?

Ready to get him home as soon as it’s safe, so I can take care of him! ?

— uh-lee-see-yuh Taylor (@AliciaETaylor) August 22, 2021