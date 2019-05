Slipknot-Star Shawn Crahan: Ist das die Todesursache seiner Tochter?

Donnerstag, 23. Mai 2019 12:02 Uhr

Shawn Crahans Tochter starb vermutlich an einer Drogenüberdosis. Die 22-jährige Tochter des Slipknot-Stars, Gabrielle, wurde am Wochenende in Hollywood für Tod erklärt, nachdem Rettungsassistenten daran scheiterten, sie wiederzubeleben.

Auch wenn die Todesursache noch nicht bestätigt wurde, so erzählten Bekannte gegenüber ‘TMZ‘, dass in der Wohnung des Mädchens Drogen- sowie Rauschgiftutensilien gefunden wurden, als die Polizei eintraf. Somit liegt die Vermutung nahe, dass Gabrielle an einer Drogenüberdosis starb, und dass, obwohl sie erst drei Tage vor ihrem Tod feierte, fünf Monate trocken zu sein.

Quelle: instagram.com

Liebe, Gebete und Gedanken

Ihr Vater, Shawn Crahan, gab derweil auf Instagram bekannt, dass die Beerdigung dieses Wochenende in Iowa stattfinden werde: „Erstens: Chantel, Alexandria, Gage, Simon und ich möchten uns bei allen bedanken, die uns ihre unendliche Liebe, Gebete, Gedanken und Freundlichkeit entgegengebracht haben. Auch wenn es mir nicht möglich ist, auf jede einzelne Nachricht und jeden Kommentar zu reagieren, möchte ich euch wissen lassen, dass wir die Energie spüren und wir so dankbar sind. Ihr habt alle bewiesen, dass es Empathie, Positivität und Stärke in dieser Gesellschaft gibt, die wir Menschlichkeit auf dieser Erde nennen. Zweitens: Es wird eine Beerdigung für meine Tochter Gabrielle am Sonntag, 26. Mai, geben.“