Von praktisch bis unterhaltsam Smartphones, Gaming und Co.: Tech-Geschenke unterm Weihnachtsbaum

Wer an Weihnachten Technik verschenken will, hat jede Menge Optionen. (elm/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 16:31 Uhr

Die Auswahl an Technikgeschenken war selten so vielfältig wie 2025. Ob praktische Gadgets, kreative Unterhaltung oder leistungsstarke Hardware: Diese Geräte machen die Bescherung zu einem Fest.

Wenn sich Menschen für Technik und Unterhaltungselektronik begeistern können, ist das dankbar, denn die Auswahl an Geräten und Gadgets ist riesig. Häufig ist es eine größere Herausforderung, herauszufinden, welche Gegenstände der oder die Beschenkte bereits besitzt. Dies sind einige der aktuellen Highlights in unterschiedlichen Preisklassen.

Einfache Technik bis 50 Euro

Für kleines Geld zwischen 5 und 50 Euro gibt es zahlreiche nützliche und kreative Geschenkideen, die Technikbegeisterte erfreuen. Schutzhüllen für Smartphones gehören zu den Klassikern in dieser Preisklasse und bieten nicht nur Schutz, sondern oft auch stilvolle Designs, die dem Gerät eine persönliche Note verleihen. Ebenso praktisch sind Powerbanks, die sich als treue Begleiter für lange Tage ohne Steckdose bewähren – ob kompakt für die Hosentasche oder mit großer Kapazität für längere Reisen. Smarte Steckdosen wie die Amazon Smart Plug ermöglichen es, Haushaltsgeräte einfach per Sprachbefehl oder App zu steuern und so den Einstieg ins Smart Home zu erleichtern. Wer etwas Ausgefallenes sucht, kann mit einem Bluetooth-Tracker wie dem Tile Mate oder Apples AirTag dafür sorgen, dass Schlüssel oder Taschen nicht mehr verloren gehen.

Nützliche Peripherie zwischen 50 und 100 Euro

Im Preissegment von 50 bis 100 Euro finden sich Produkte, die Funktionalität mit einem hohen Spaßfaktor verbinden. Smartspeaker wie Amazons Echo Dot oder Googles Nest Mini bringen nicht nur Musik und Podcasts in jeden Raum, sondern bieten auch clevere Steuerungsmöglichkeiten für andere vernetzte Geräte. Für technikbegeisterte Kinder und Jugendliche ist der Sphero Mini eine tolle Wahl: Der kleine, programmierbare Roboter vermittelt spielerisch erste Programmierkenntnisse und sorgt gleichzeitig für jede Menge Unterhaltung. Auch kabellose Kopfhörer, etwa von JBL oder Anker, erfreuen sich in dieser Kategorie großer Beliebtheit – sie eignen sich perfekt für den Musikgenuss unterwegs oder im Home-Office. Für Gamer ist Zubehör wie präzise Mäuse oder Gamepads eine sinnvolle Ergänzung, die das Spielerlebnis spürbar verbessert.

Zwischen 100 und 200 Euro wird es vielseitig

Im Bereich von 100 bis 200 Euro stehen vielseitige Alltagsbegleiter im Mittelpunkt. E-Reader wie der Kindle Paperwhite oder Kobos Clara 2E sind ideal für Bücherliebhaber und -liebhaberinnen, die auch unterwegs nicht auf ihre Lieblingslektüre verzichten möchten. Streaming-Geräte wie der Fire TV Cube oder Nvidia Shield TV sorgen für erstklassige Unterhaltung und bieten gleichzeitig Zugang zu beliebten Streaming-Diensten und innovativen KI-Funktionen. Wer den Einstieg ins Smart Home sucht, wird mit einem Echo Show 8 oder Googles Nest Hub fündig, die Steuerzentrale und digitaler Assistent in einem sind.

Solide Unterhaltungselektronik bis 500 Euro

Mit einem Budget von bis zu 500 Euro sind auch größere Anschaffungen möglich. Laptops wie das Thinkpad X12 von Lenovo kombinieren solide Leistung mit einem leichten, mobilen Design, das sich perfekt für den Alltag oder das Studium eignet. Für Familien bietet der Amazon Echo Show 15 eine zentrale Plattform, um Termine zu organisieren, Fotos zu zeigen oder Smart-Home-Geräte zu steuern. Auch Gaming-Fans kommen in dieser Preisklasse auf ihre Kosten: Die "Digital Edition" der PlayStation 5 ist derzeit für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 375 Euro zu haben, laut Sony gilt das Angebot bis 12. Dezember. Ergänzend dazu ermöglichen Virtual-Reality-Brillen wie die Meta Quest 3 immersive Erlebnisse und sind ideal für Gamer, die neue Welten erkunden möchten.

Kostspielige Technik bis 1.000 Euro

Im Bereich bis 1.000 Euro werden Technikgeschenke zu einer echten Investition. Notebooks von Herstellern wie Lenovo, Dell oder HP bieten in dieser Preisklasse nicht nur leistungsstarke Prozessoren, sondern oft auch dedizierte Grafikkarten, die sowohl für kreatives Arbeiten als auch für Spiele geeignet sind. Gamer können zudem zwischen der PlayStation 5 Standard Edition und der neuen PlayStation 5 Pro wählen, die für rund 800 Euro noch bessere Grafik und flüssigeres Gameplay bietet. Auch umfangreiche Smarthome-Pakete wie Sicherheitssysteme von Ring oder Philips Hue-Beleuchtungslösungen stehen in dieser Preisklasse bei einigen auf der Wunschliste. Für Audioliebhaber bieten indes kabellose Kopfhörer wie der Bose QuietComfort Ultra oder intelligente Soundbars von Sonos eine erstklassige Klangqualität, die sowohl Filme als auch Musik zu einem besonderen Erlebnis machen.

Das Beste von allem: Tech-Geschenke jenseits von 1.000 Euro

Ab 1.000 Euro gibt es viele hochwertige Technikgeschenke. Für Smartphone-Fans bieten sich das iPhone 16 Pro oder das Pixel 9 Pro an. Gaming-Fans finden in dieser Preisklasse leistungsstarke PCs und Notebooks, etwa von Alienware oder ASUS, sowie Monitore mit 4K- oder 8K-Auflösung. Auch im Bereich Smart Home sind luxuriöse Systeme wie Beleuchtungs- und Sicherheitstechnik von Crestron oder Control4 erhältlich. Intelligente Küchengeräte wie Kühlschränke oder Weinlagerschränke von LG und Samsung bieten eine nahtlose Steuerung per App. Audiophile können sich über exklusive HiFi-Komponenten von Bang & Olufsen oder Pro-Ject freuen, die durch Design und Klangqualität überzeugen. Für Filmfans sind Heimkinosysteme mit Laserprojektoren von Epson oder Sony eine tolle Möglichkeit, das Kinoerlebnis an Weihnachten nach Hause zu holen.