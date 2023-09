"Ein wahres amerikanisches Original" Smash-Mouth-Frontmann Steve Harwell mit 56 Jahren gestorben

Steve Harwell, Gründer von Smash Mouth, ist tot. (wue/spot)

SpotOn News | 04.09.2023, 18:38 Uhr

Der ehemalige Sänger der Band Smash Mouth, Steve Harwell, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Er habe sein Leben "mit Vollgas" gelebt, erklärt sein Manager.

Steve Harwell (1967-2023), Sänger und Frontmann der Band Smash Mouth, ist tot. Er sei am heutigen 4. September in seinem Zuhause in der Stadt Boise, im Bundesstaat Idaho, im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichten mehrere US-Medien, darunter das Branchenmagazin "Variety", übereinstimmend.

Steve Harwell war "größer als das Leben"

"Steve Harwell war ein wahres amerikanisches Original", erklärt der Manager des Sängers in einem Statement, das dem Magazin vorliegt. Er sei eine Gestalt gewesen, die "größer als das Leben" war. "Steve sollte für seinen unerschütterlichen Fokus und seine leidenschaftliche Entschlossenheit, die Höhen des Pop-Ruhmes zu erreichen, in Erinnerung bleiben." Dass er "dieses nahezu unmögliche Ziel mit sehr begrenzter musikalischer Erfahrung" erreicht habe, mache dies noch sehr viel bemerkenswerter. Harwell habe sein Leben hunderprozentig "mit Vollgas" gelebt.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Harwell aufgrund eines Leberversagens in ein Krankenhaus eingewiesen worden war. Ein Sprecher der Band hatte "Entertainment Weekly" bestätigt, dass der Sänger im Sterben lag und in den letzten Tagen wieder zu Hause war, wo sich Familie und Freunde von ihm verabschieden konnten.

Harwell hatte im Jahr 2021 seine musikalische Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendet. Der Gründer der Band Smash Mouth wurde von Zach Goode als Frontmann ersetzt. Bereits 2013 wurde bei dem Sänger die Herzkrankheit Kardiomyopathie diagnostiziert.

2016 brach Steve Harwell bei einem Konzert wegen Herzproblemen zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem soll Harwell an Wernicke-Enzephalopathie gelitten haben. Bei der Erkrankung des Gehirns kommt es zu Gedächtnisstörungen und Desorientierung. Bei einer Show im Jahre 2021 fiel Harwell durch wirres Verhalten auf und trat danach als Sänger zurück.

Smash Mouth gibt es seit 1994. Bekannt wurde die Gruppe insbesondere für den Hit "All Star" und ein Cover des Songs "I'm a Believer", die auf dem Soundtrack des Animationsklassikers "Shrek" im Jahr 2001 vertreten waren.