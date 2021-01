21.01.2021 19:30 Uhr

Fluffy Brows: So bekommt man DEN Beauty-Trend 2021 hin

2021 feiert die superdünne Strichbraue zwar angeblich ein Comeback, aber: In Sachen Brauen gilt seit einiger Zeit: Mehr ist mehr. Und in diesem Jahr wird auch noch Natürlichkeit ganz groß geschrieben. Seit einiger Zeit kursiert daher der „Fluffy Brows“-Trend, der dieses Jahr so richtig groß rauskommen wird!

Gott sei Dank sind die meisten von uns von dem Trend der Strichbraue weg. Der neue Trend bewegt sich in Richtung fluffiger Augenbrauen. Aber wie bekommt man die so schön hin wie auf den Bildern der Chirurgen nach dem Microblading? Das lernt ihr hier!

Dünne Brauen füllen

Sollten natürlich volle Brauen nicht durch die Genetik vorhanden, oder vom früheren Waxing verloren sein, kann man ganz leicht nachhelfen. Mit einem Augenbrauenserum hilft man den Härchen beim Wachsen und feine Augenbrauenstifte können Haare perfekt imitieren, wenn sie den richtigen Farbton haben.

Fluffy Brows: So geht’s

Erstmal bedeutet „fluffy“ nicht wild. Einzelne Härchen, die außerhalb der Braue – zum Beispiel unter dem Brauenbogen – wachsen, sollte man für den Look wegzupfen oder -waxen. Wenn die Brauen bereits voll sind, oder mit dem Augenbrauenstift nachgeholfen wurde, kämmt man die Härchen mit einem Augenbrauengel nach oben. Und: finito! So macht es Make-up-Künstler Patrick Ta bei der TikTokerin Addison Rae.

Haushaltsmittel für Fluffy Brows

Falls Augenbrauengel nicht vorhanden ist, klappt das Ganze auch mit einem Spoolie-Pinsel und Haarspray oder Seife. Besonders auf TikTok ist diese Art ganz verbreitet, unter dem Namen „Soap Brows“. Wer mag, kann sich extra Produkte für die Soap Brows kaufen, muss aber nicht. TikTok-Userin Rosie Davies zeigt, wie es geht!

Mit der Zahnbürste zum Erfolg

Wer auch hier noch ein Problem hat, weil er oder sie keinen Spoolie-Pinsel besitzt, für den gibt es ebenfalls eine Lösung: Das Ganze klappt auch mit einer Zahnbürste! Auf sozialen Medien hat sich diese Methode so weit verbreitet, dass die Marke „Iconic London“ sogar extra eine Zahnbürste für die Augenbrauen kreiert hat! Generell klappt das aber auch einfach mit einer Zahnbürste mit gleichmäßigen Borsten. (AKo)