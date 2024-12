Promi-Umfrage So blicken die Stars auf 2024 zurück

Für Judith Rakers hielt das Jahr viele Highlights parat. (obr/spot)

SpotOn News | 31.12.2024, 08:43 Uhr

Von privaten Höhepunkten bis zu beruflichen Meilensteinen: Deutsche Stars wie Judith Rakers, Thomas Anders und Victoria Swarovski lassen das Jahr 2024 Revue passieren.

Für viele Stars war 2024 ein Jahr der Extreme – mit Höhen und Tiefen, privaten wie beruflichen Erfolgen, aber auch großen Herausforderungen. Während einige Prominente im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news auf ein "großartiges Jahr" zurückblicken, sprechen andere von einer "herausfordernden Zeit".

Besonders erfolgreich verlief das Jahr für Moderatorin Judith Rakers (48), die sich im Januar nach 19 Jahren von der "tagesschau" verabschiedet hatte. "Für mich persönlich war 2024 ein großartiges Jahr!", schwärmt die 48-Jährige. Mit ihrem ersten Kinderbuch landete sie einen Bestseller, ihr Online-Magazin "Homefarming.de" wurde mit dem "Goldenen Blogger" ausgezeichnet und auch privat gab es Grund zur Freude: "Mein Fohlen Charlie ist seit dem Sommer 2024 ein Reitpferd – und das Einreiten hat bisher ohne Runterfallen und Knochenbrüche geklappt", lacht Rakers, die vor einiger Zeit auf einen Bauernhof gezogen ist.

Erfolgreich durch turbulente Zeiten

Auch Schlagerstar Thomas Anders (61) kann auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. "Ich habe unglaublich viele Highlights", berichtet der Sänger. Mit rund 80 Shows, Tourneen durch Amerika und Frankreich sowie verschiedenen TV-Auftritten war sein Terminkalender prall gefüllt. "Ich fühle mich wie ein Perpetuum mobile. Mir macht Spaß, was ich tue und dadurch schöpfe ich immer wieder Kraft", so Anders.

Für Victoria Swarovski (31) erfüllte sich 2024 mit der Moderation des Bambi ein lang gehegter Traum. "Ich bin super dankbar für all das, was ich in diesem Jahr erleben durfte", resümiert die Österreicherin. Auch die Zusammenarbeit mit TV-Größen wie Thomas Gottschalk (74), Günther Jauch (68) und Barbara Schöneberger (50) bezeichnet sie als "absolutes Highlight". Die "Let's Dance"-Moderatorin durfte im Dezember durch deren RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" führen.

Als "lucky man" bezeichnet sich Steven Gätjen (52). "Es sind so viele tolle Sachen passiert, beruflich war es sehr erfüllend. Auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, dass meine Liebsten und ich gesund sind. Ich habe einen tollen Freundeskreis, der immer für mich da ist. Ich bin sehr dankbar", so der Moderator.

Auf ein "großartiges Jahr voller Ereignisse und wundervoller Momente", blickt auch Harald Glööckler (59) zurück. Genauso wie "Let's Dance"-Star Massimo Sinató (44): "Es war ein tolles, erfolgreiches und ereignisreiches Jahr, aber mein Fazit ist: Die Familie bleibt und ist das Wichtigste im Leben", betont der 44-Jährige.

Nachdenkliche Töne und Dankbarkeit

Ruth Moschner (48) schlägt nachdenklichere Töne an. "2024 war unglaublich herausfordernd, tatsächlich auf allen Ebenen", gesteht die Moderatorin. Sie habe sich "zwischendurch immer wieder Mut und Motivation zusprechen" müssen. Durch private Veränderungen sei sie verstärkt mit Menschen aus der Pflege in Kontakt gekommen. "Ich bin überwältigt, wie viele tolle Leute es in diesen Bereichen gibt."

Carsten Maschmeyer (65) zeigt sich trotz wirtschaftlicher Herausforderungen dankbar: "Bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, dürfen wir auch mal dankbar sein. Wir leben in einer funktionierenden Demokratie und auch nach Neuwahlen werden wir von überzeugten Demokraten regiert werden. Bei allen Schwächen unseres Systems hebt sich das positiv vom bizarren Schauspiel in den USA ab", betont der "Die Höhle der Löwen"-Star.