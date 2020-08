23.08.2020 11:01 Uhr

So brutal ist Robert Pattinsons „The Batman“

Wie wird Robert Pattinson als Batman? Diese Frage stellen sich die Fans, seit bekannt wurde, dass der "Twilight"-Star die Rolle übernimmt. Nun ist ein erster Trailer da.

Der erste Trailer zu „The Batman“ ist da. In dem Clip, der beim „DC FanDome“-Event Premiere feierte, ist deutlich zu sehen: Regisseur Matt Reeves (54) wird einen düsteren Streifen über Bruce Wayne alias Batman präsentieren, den Robert Pattinson (34, „Twilight“) spielt.

Das passiert

Zu den Klängen von Nirvanas „Something In The Way“ kommt Commissioner James Gordon (Jeffrey Wright, 54) an einen Tatort. Bei der Leiche hat der Täter eine Botschaft an Batman hinterlassen. „Fällt Ihnen dazu etwas ein?“, fragt der Ermittler Batman. Eine weitere Botschaft taucht auf, bevor der „Dunkle Ritter“ an eine Gruppe aus Männern mit weiß geschminkten Gesichtern gerät: „Was zum Teufel bist du denn?“, fragt der Anführer. Batman schlägt den Mann daraufhin brutal zusammen, und erklärt ihm anschließend: „Ich bin Vergeltung.“ Neben vielen weiteren Action-Szenen taucht unter anderem auch Catwoman (Zoë Kravitz, 31) in dem Trailer auf.

Auch interessant:

Film für Herbst 2021 angekündigt

Matt Reeves erklärte laut „Entertainment Weekly“ auf dem „FanDome“-Event zu der berühmten Figur: „Es geht um seine frühen Tage als Batman und er ist weit davon entfernt, perfekt zu sein.“ Der Film sei „eine Detektivgeschichte, ein Rätsel, und es gibt natürlich Action“. Es werde „unglaublich persönlich“ für Batman: „Er ist eine wachsende Legende“, aber „noch kein Symbol der Hoffnung“. Eines der Dinge, mit denen er sich befassen müsse, „ist, wie er wahrgenommen wird“, so der Regisseur.

Neben Pattinson und Kravitz werden in dem Film unter anderem auch Paul Dano (36) als Edward Nashton/Riddler, Andy Serkis (56) als Alfred Pennyworth oder Colin Farrell (44) als Oswald Cobblepot/Pinguin mitspielen. Für den Trailer konnte Reeves noch nicht auf das ganze Filmmaterial zurückgreifen. Die Produktion startete im Januar in London, wurde Anfang März wegen der Coronavirus-Pandemie aber vorübergehend unterbrochen. „The Batman“ soll im Herbst 2021 erscheinen.

(hub/spot)