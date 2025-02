Stars ‚So divers‘! Darum liebt Juror Joachim Llambi ‚Let’s Dance‘ so sehr

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi - "Let's Dance" - 01.04.2016 Köln - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2025, 18:00 Uhr

‚Let’s Dance‘ gehört seit 2006 fest zum Programm von RTL dazu und Joachim Llambi war von Anfang an dabei.

Seit der ersten Staffel sitzt der ehemalige Profitänzer in der Jury der beliebten Tanzshow und wird seit 2011 von Motsi Mabuse und seit 2013 von Jorge Gonzalez unterstützt. Seit über zehn Jahren bilden diese drei ein Kult-Trio, das über die jährlich wechselnden Kandidaten immer so einiges zu sagen hat.

Am 21. Februar startet die mittlerweile 18. Staffel und Urgestein Llambi freut sich wahnsinnig auf die neuen Kandidaten, Profis und Tänze. „‚Let’s Dance‘ ist vielleicht die letzte verbliebene Live-Unterhaltungsshow für die ganze Familie im deutschen Fernsehen. Das Tolle daran ist, man sieht Menschen sich entwickeln, Menschen sich steigern“, freut sich der 60-Jährige nun in einer Fragerunde auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung. Besonders begeistert ist er jedes Mal von der Auswahl der Prominenten, die aus allen möglichen Bereichen der Sport- und Unterhaltungsbranche kommen. „Seit 2006 ist diese Show so offen, so divers, für alle da. Das hat keine Show im deutschen Fernsehen jemals gehabt.“

Und auch die Leistung der Promis verblüfft Herrn Llambi, der dafür bekannt ist, die 10er-Kelle eher sparsam zu gebrauchen, jedes Jahr aufs Neue. „Was auf der Fläche passiert, das sind Dinge, wo man auch manchmal sagt, das kann doch gar nicht sein, dass das in einer Woche möglich ist.“

Die diesjährige Promibesetzung besteht aus Sänger Ben Zucker, Sängerin Jeanette Biedermann, Schauspielerin Christine Neubauer, Reality-Darstellerin Leyla Lahouar, Ex-Turner Fabian Hambüchen, Male-Model Marc Eggers, Stuntfrau Marie Mouroum, Komiker Osan Yaran, Influencerin Paola Maria, Podcasterin SelfieSandra, Sportler Taliso Engel, Promi-Sohn und Profi-Golfer Diego Pooth, TV-Koch Roland Trettl und Schauspielerin Simone Thomalla.