08.12.2020 12:05 Uhr

So dreist datet Andrea Kiewel: „Ich erfinde Geschichten“

Andrea Kiewel schwebt aktuell auf Wolke sieben. In ihrer gerade erschienenen Biografie schreibt die Moderatorin, sie liebe einen „Mann vom anderen Stern“.

Andrea Kiewel schwebt aktuell auf Wolke sieben. In ihrer neu erschienenen Biografie schreibt die Moderatorin, sie liebe einen „Mann vom anderen Stern“. Ihr Freund, den sie „Astronaut“ nenne, lebe in ihrer Wahlheimat Israel, in der Küstenmetropole Tel Aviv. Ob am Anfang der Beziehung eine Lüge stand? „Ich erfinde Geschichten“, beichtet die 55-Jährige bezüglich ihres Dating-Verhaltens jedenfalls in der Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ mit Barbara Schöneberger.

Privat ganz glücklich

„Letztes Mal war ich Tierärztin. Ich sage dir, ich hatte wirklich einen tollen Abend, damals als noch alles auf war, einen tollen Abend in einer Bar mit einem heißen Israeli als Tierärztin aus Erfurt.“ Dabei bringt Andrea Kiewels Zweitwohnsitz einen entscheidenden Vorteil mit sich: In Israel wird sie so gut wie nie von Menschen auf der Straße erkannt.

Aber auch sonst lebt es sich für die „ZDF Fernsehgarten“-Moderatorin fernab von Scheinwerferlicht und roten Teppichen ausgesprochen entspannt: „Jetzt hier zu sein und all das zu entdecken und immer wieder neue Geschichten zu hören, andere Schicksale, andere Menschen kennenzulernen, ist für mich als Andrea das größte Glück“, so Kiewel.

Harter Lockdown

Besonders hart für die Frischverliebte war allerdings der Lockdown, als sie ihren Lebensgefährten bedingt durch die Reisebeschränkungen knapp vier Monate lang nicht sehen konnte. „Fernbeziehung und Corona ist das Abhandenkommen jeglicher körperlichen Nähe“, erklärt sie – und fügt hinzu. „Und auch deswegen ist mir die ,Fernsehgarten‘-Saison wahnsinnig schwer gefallen, weil beides weg war – die Zuschauer und mein Liebster“.

Das komplette Interview mit Andrea Kiewel gibt es am Samstag, den 12. Dezember 2020, ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als auch im Google Play Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 14. Dezember, als Podcast u?ber die barba radio-App zur Verfu?gung.