05.01.2021 12:42 Uhr

So erfuhr Tanya Roberts‘ Lebensgefährte, dass sie noch am Leben ist

Tanya Roberts lebt! Diese Nachricht überraschte ihren Lebensgefährten während eines Video-Interviews im US-Fernsehen. Eine Aufnahme zeigt seine emotionale Reaktion.

Das ehemalige Bondgirl Tanya Roberts (65) lebt. Der Sprecher der Schauspielerin zog die Todesmeldung zurück. Diese Nachricht kommt nicht nur für ihre Fans, sondern auch für ihren Lebensgefährten Lance O’Brien überraschend. Er wurde darüber während eines Video-Interviews mit dem amerikanischen Nachrichtenmagazin „Inside Edition“ informiert.

In einem virtuellen Interview mit Moderator Steven Fabian über Roberts‘ Tod bekam O’Brien einen Anruf, den er vor laufender Kamera entgegennahm. Überrascht sagte er zu seinem Anrufer: „Jetzt sagt ihr mir, dass sie lebt? Gott sei Dank!“ Sichtlich aufgelöst und unter Tränen erklärte O’Brien daraufhin dem Reporter, dass er soeben einen Anruf aus dem Krankenhaus erhalten habe: „Das Krankenhaus sagt mir, dass sie noch lebt! Sie haben mich von der Intensivstation aus angerufen!“

Weiterhin in schlechtem Zustand

Tanya Roberts soll am 24. Dezember während eines Spaziergangs mit ihren Hunden zusammengebrochen und daraufhin in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden sein. Im Interview mit „Inside Edition“ erzählte O’Brien, dass er sie aufgrund der Corona-Sicherheitsbedingungen nicht besuchen dürfe. Laut ihrem Sprecher befinde sie sich weiterhin in einem schlechten Zustand.

Roberts wurde vor allem durch ihre Rolle als Bond-Girl Stacey Sutton in „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ aus dem Jahre 1985 weltberühmt. Es war der letzte Bond-Film für Hauptdarsteller Roger Moore (1927-2017). Die Schauspielerin wurde 1955 in New York City geboren und schaffte den Durchbruch 1980 mit ihrer Rolle als einer der „Drei Engel für Charlie“ in der letzten Staffel der erfolgreichen TV-Serie. 2005 trat sie zum letzten Mal als Schauspielerin in Erscheinung.

(jru/spot)