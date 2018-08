So feiern die Kardashians Kylie Jenners 21. Geburtstag

Samstag, 11. August 2018 12:58 Uhr

My Sweet 21! Das dachte sich wohl Kylie Jenner, als sie vor zwei Tagen eine Mega-Geburtstagsparty zu ihrem 21. schmiss. Und die Kardashians halten sich bekanntlich nicht zurück, wenn es um glamouröse Partys geht. Auch dieses Mal wurde keine Kosten und Mühen gescheut um der stinkreichen Jungunternehmerin einen Wahnsinns-Tag zu bescheren.

Kylie, die ein Vermögen von 1 Milliarde Dollar angehäuft haben soll, stellte natürlich in jeder Situation sicher, dass alle Augen auf sie gerichtet waren – gekleidet in einem knallpinken, engen Zweiteiler aus Satin und mit einer blonden Perücke. So tauchte die frisch gebackene 21-Jährige erstmal in dem edlen Craig-Restaurant zum Abendessen auf. Später wurde die Party dann in einer Location in West Hollywood fortgesetzt, die sich im Laufe des Abends in einen wahren Trash-Traum in Rosa und Glitzer verwandelte.

Quelle: instagram.com

Die Gäste bekamen zur Begrüßung Tee in personalisierten, pinken Kylie-Bechern serviert, vor einer Wand aus rosa Blumen und Konfetti, das im gesamten Raum verteilt war. Es gab sogar ein riesiges Bällebad, in dem alle Kardashian-Schwestern so richtig ihren Spaß hatten. In Anspielung auf ihre berühmte Reality TV-Familie feierte das K-Küken außerdem vor einem riesigen Wandbild, auf dem alle Familien-Mitglieder in Cartoon-Form verewigt waren. Übrigens: Khloe Kardashians Freund Tristan Thompson war darauf nicht zu sehen.

Quelle: instagram.com

Barbie-Puppen als Party-Give-A-Way

Und weil das alles noch nicht genug ist, wurden auch noch personalisierte Barbie-Puppen im Kardashian-Look an jeden verteilt. Die, die offenbar Kylie gehörte, trug das selbe Outfit wie die Millionärin. Am Ende der Nacht postete Kylie auf ihrem Instagram-Account zwei kaputte Puppen und schrieb darunter „Gute Nacht“.

Quelle: instagram.com

Natürlich durfte auch Kim Kardashian nicht fehlen. In einem unglaublich ausgeschnittenen, neonpinken Zweiteiler, bestehend aus kurzem Oberteil und noch kürzerem Rock, zeigte sich das Oberhaupt der Schwestern vor den Gästen. Lange, dunkle Haare, ein sexy Blick in die Kamera und ein figurbetontes Outfit – und schon reicht es, um für Gesprächsstoff zu sorgen. Wie auch die gesamte Party… (SV)

Quelle: instagram.com