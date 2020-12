23.12.2020 19:00 Uhr

So feiern die Stars das Weihnachtsfest

Dieses Weihnachten wird anders, auch bei den Stars. So verbringen Heiner Lauterbach, David Garrett und Co. das Fest der Liebe.

Weihnachten in Corona-Zeiten: Manches ist anders, manches bleibt aber auch gleich. „Es wird ein ruhiges, gemütliches Weihnachtsfest“, fasst es etwa Stargeiger André Rieu in der Promi-Umfrage von spot on news zusammen. So verbringen die Stars die Feiertage.

Ruhig und gemütlich

Schauspieler Heiner Lauterbach (67): „Wir sind zu Hause und erfreuen uns an unserem Weihnachtsbaum und unseren Kindern. Also einfach nur mit der engsten Familie.“

Stargeiger André Rieu (71): „Wie jedes Jahr zu Hause mit meiner Frau Marjorie. Früher sind wir im Dezember immer in England aufgetreten, und erst kurz vor Weihnachten zurückgekommen, letztes Jahr haben wir drei wunderbare große Weihnachtskonzerte in Maastricht veranstaltet, bei denen auch die CD „Fröhliche Winterzeit“ entstanden ist. Aber dieses Jahr ist alles anders. Ich musste meine Weihnachtskonzerte alle ins nächste Jahr verschieben. Es wird ein ruhiges, gemütliches Weihnachtsfest.“

Schauspieler Hans Sigl (51): „Es wird ein kleines stilles Fest. Hauptsache mit Familie.“

Das Beste daraus machen

„DSDS“-Sieger Ramon Roselly (27): „Ich feiere natürlich mit der Familie. Da freue ich mich besonders drauf! Am frühen Abend des 24. gibt es Essen und danach die Bescherung. Meistens machen wir daraus noch einen Spieleabend. Das wird sehr schön!“

Sängerin LEA (28): „Aufgrund von Corona feiern wir in diesem Jahr nicht mit der Großfamilie. Eigentlich kommen immer 15 bis 20 Leute zusammen, alle Tanten, Onkeln, Cousinen und Cousins. Alle sind dabei. Das wird dieses Jahr so nicht stattfinden. Dieses Jahr feiern wir im kleinsten Kreis, nur mit der engsten Familie, also meinen Eltern und meiner Schwester. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen, und freue mich jetzt schon riesig auf Weihnachten.“

Comedian Matze Knop (46): „Ich feiere in diesem Jahr Weihnachten so wie ich immer Weihnachten feiere. Warum sollte ich in diesem Jahr Weihnachten anders feiern? Die Familie sitzt wie immer um den Tannenbaum herum, meine Mutter mit Lametta-Perücke vor dem Fernseher, die uns aus dem Videotext die Weihnachtsgeschichte vorliest. Es bleibt also eigentlich alles wie immer. Ich freue mich.“

Gemeinsame Zeit genießen

Stargeiger David Garrett (30): „Ich werde zuhause bleiben, ein schönes Abendessen mit meiner Mutter, meiner Freundin, hoffentlich auch meiner Schwester und ihrem Ehemann genießen. Einfach die Zeit zusammen verbringen, die nette Gesellschaft, ein gutes Essen und ein Gläschen Wein gemeinsam genießen. Mehr braucht man doch nicht für einen schönen Abend.“

Sänger Clueso: „Ich habe mich dieses Jahr räumlich vergrößert und feiere zum ersten Mal in der neuen Wohnung. Wie bei allen fällt das Fest mit der erweiterten Familie dieses Jahr leider aus.“

Revolverheld-Mitglied Jakob Sinn: „Normalerweise verbringe ich als Scheidungskind jeden Weihnachtstag bei einem anderen Teil meiner Familie. Aufgrund der aktuellen Situation wird Weihnachten dieses Jahr bei mir aber deutlich anders ausfallen. Ich werde Heiligabend im engsten Kreis verbringen. Meinen Vater werde ich aber zum Beispiel gar nicht sehen. Das fühlt sich schon sehr ungewohnt an.“

Schauspieler Marcus Mittermeier (51): „Weihnachten wird dieses Jahr im kleinen Rahmen gefeiert. Letztes Jahr war es noch wie jedes Fest ein Zusammenkommen mit der ganzen Familie. Eltern, wir und Kinder – also drei Generationen. Dieses Jahr feiern wir nur mit den Kindern. Die Großeltern der Kinder bestehen in unserem Fall darauf, dass kein Risiko eingegangen wird und wir befürworten das. Ansonsten lassen wir uns das Fest nicht vermiesen, es wird viel gegessen und hoffentlich viel gelacht.“

(spot)