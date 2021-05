So feierte Prinzessin Charlotte ihren 6. Geburtstag

05.05.2021 08:30 Uhr

Prinz William hat verraten, dass seine Tochter am Sonntag (02. April) einen schönen Geburtstag hatte.

Prinzessin Charlotte wurde am Wochenende sechs Jahre alt und ihr Vater William hat nun enthüllt, dass die Tochter des Herzogs und der Herzogin von Cambridge, die auch die Söhne George (7) und Louis (3) zusammen haben, ihren besonderen Tag genossen habe.

„Es hat großen Spaß gemacht“

Während eines Besuchs bei Babcock Vehicle Engineering, um mehr über die wichtige Rolle des Unternehmens in der COVID-19-Pandemie zu erfahren – während der es einen neuen Prototypen für Ventilatoren entwickelte – wurde Prinz William nach Charlottes Geburtstag gefragt und er antwortete: „Sie hatte einen schönen Tag, danke. Letztes Jahr fiel ihr Geburtstag in den Lockdown, aber in diesem Jahr konnten wir eine weitere Familie zu uns einladen. Sie werden einfach so schnell groß. Es hat großen Spaß gemacht.“

Neues Bild von Prinzessin Charlotte

Anlässlich Charlottes besonderen Tages wurde auch ein neues Foto von der kleinen Prinzessin in den sozialen Medien veröffentlicht, das ihre Mutter Catherine, Herzogin von Cambridge, geschossen hat.

Auf dem Bild trägt Charlotte ein blaues kurzärmeliges Kleid mit floralem Design und präsentiert ein breites niedliches Grinsen. (Bang/KT)