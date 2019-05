So gehen Wayne und Annemarie Carpendale mit Eifersucht um

Freitag, 31. Mai 2019 22:37 Uhr

Wayne Carpendale plaudert aus dem Ehe-Nähkästchen. Der Schauspieler ist seit 2013 mit seiner Frau Annemarie verheiratet. Zusammen ziehen sie einen Sohn groß, der vor einem Jahr zur Welt kam. Wie geht das Paar nach so vielen Jahren Beziehung mit dem Thema Eifersucht um?

Ganz entspannt, wie Wayne Carpendale im Interview mit der ZDF-Sendung ‚Leute heute‘ verrät. „Letztens bin ich erst vor meiner Frau und einer Freundin von ihr gegangen und da kam eine ganz süße Maus an mir vorbei. Und dann dachte ich die ganze Zeit, nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken, oder nicht hinterher gucken, weil meine Frau ist hinter mir. Und dann kriege ich so 2 Minuten später so einen Klaps auf meinen Hinterkopf: ‚Sag mal, die war doch total süß! Warum hast du denn nicht hinterher geguckt?‘ Ja, so ist das bei mir“, plaudert der 42-Jährige sichtlich amüsiert aus.

Der Sohn beginnt mit Laufen

Söhnchen Mads ist natürlich der ganze Stolz der Turteltauben. Klar, dass seine Eltern den Lernprozess ihres Nesthäkchens mit Argusaugen verfolgen. Inzwischen versucht sich der kleine Racker sogar schon dabei, zu laufen. „Ein paar Schritte schafft er schon“, berichtete Wayne gegenüber ‚Gala‘. „Wenn man ihm sagt ‚Kleiner, du stehst gerade‘, dann guckt er auf seine Füße und dann plumpst er auf den Popo.“